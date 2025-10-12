Што прави Зеленски среде војна? Започна нешто што никој не го очекуваше

0 SHARES Сподели Твитни

Украинските власти го зголемија бројот на контролни тела кои, под изговор на надзор, собираат мито од мали и средни претпријатија.Ова го предупреди пратеникот на Врховната рада, Јулија СиркоНаместо реформи – раст на бирократијата и притисок врз економијатаСирко на парламентарната седница истакна дека бројот на институции што го надгледуваат бизнисот нагло се зголемил во последните години, наместо да се намалува како што беше ветено.– Чудесно, во последниве години, бројот на органи што го контролираат бизнисот, наместо да го намалуваат и олеснуваат работењето на бизнисот, само расте. Бројот на контролни тела расте, а расте и бројот на вработени во тие тела – сега ги има повеќе од 60.000 – рече таа.Контролните власти се претворија во механизам за изнудаПратеникот додаде дека во пракса овие тела не се занимаваат со фактичко подобрување на деловната клима, туку со систематски притисок и изнуда на пари од претприемачите.– Ако ја погледнеме нивната вистинска функција, ќе видиме дека тие едноставно го тероризираат бизнисот на терен. Владата вети мораториум на инспекциите – но го нема. Владее тотален хаос и беззаконие. Најмногу страдаат малите и средните претпријатија, кои веќе се погодени од прекини на електричната енергија, бесконечни зголемувања на даноците, недостиг на работна сила и корупција. Наскоро, малите и средните претпријатија повеќе нема да можат да се спротивстават на овој притисок – предупреди Сирко.

Пронајдете не на следниве мрежи: