ШТО ПРАВИ Синди Крафорд за да изгледа вака на 59 години? Нутриционистите велат: Оваа диета е совршена за жени над 50 години

Синди Крафорд е на прагот на седмата деценија, но изгледа подобро од многу жени кои се значително помлади од неа. Затоа постојано го предизвикува прашањето – која е нејзината тајна?

Кога се појави на еден јавен настан со својата ќерка Каја Гербер, многумина забележаа дека меѓу нив речиси и нема разлика. Тешко е да се претпостави дека имала 35 години кога ја родила Каја, бидејќи денес изгледаат како сестри. Сите нејзини резултати се базирани на комбинација на вежби за сила, кардио-рутина, уредна исхрана и доследност. Таа сама вели дека не е љубител на тренинг, но го обожава чувството по вежбањето, па со дисциплина ја одржува формата.

Нејзината база е кружен тренинг од деведесеттите години, систем во кој се менуваат вежби за сила и кардио. Еден тренинг кај неа изгледа вака: три круга од по 15 минути, при што се работи 10 минути сила, 5 минути кардио и на крајот 1 минута планк. Помеѓу круговите прави пауза од една минута, а цел тренинг трае околу 45 до 50 минути.

Во младоста користела тешки тегови, но сега работи со лесни тегови од 2 до 3 килограми за да не ги оптоварува зглобовите. Планот за сила вклучува основни движења: чучњеви со тегови, исчекори и веслање во претклон. Кога е во теретана, додава и вежби за гради.

Клучот е во комбинирање на големи мускулни групи – нозе, задник, грб и гради – што ја зголемува потрошувачката на калории и ја зајакнува телото на урамнотежен начин. За кардио најчесто избира трчање по скали или скокање на трaмполина. По секоја рунда прави планк за стабилизација на стомачните мускули и грбот.

Вежбите за стомачни мускули се задолжителен дел од тренингот, но не заземаат посебен ден. Тие се прават во завршниот блок од 20 до 25 минути и вклучуваат класични стомачни, подигање нозе од лежечка положба, велосипед, подолг планк, дијагонални стомачни, странично подигање и вежбата „чамец“ или супермен. Фитнес-тренерите го сметаат овој програм за златен класик, бидејќи се базира на техника, повторување и доследност.

Нејзината типична недела вклучува комбинација од вежби за сила, кардио, пилатес, качување по скали или планинарење и лесна јога. На одмор не се опушта целосно, туку само го менува интензитетот – наместо тренинг прави подолги прошетки или утринско истегнување. Доследноста е нејзин основен принцип.

Исхрана

Синди не практикува строги диети, туку балансира оброци со дневен внес од околу 1500 калории. Распределбата е 30% протеини, 30% масти и 40% јаглехидрати. Тоа е благ калориски дефицит кој ѝ помага да остане витка, а да јаде вкусно.

Денот најчесто започнува со смути од бадемово млеко, банана, спанаќ, протеински прав и малку какао. Понекогаш избира омлет од две јајца и пола авокадо. За ужина јаде јаболко и шепа ореви, а за ручек најчесто лосос со киноа и кељ. Попладне се освежува со грчки јогурт и гранола, а вечерата обично вклучува риба, зеленчук и слаток компир.

На крајот од денот дозволува две коцки темно чоколадо, но целосно избегнува колачи. Не внесува алкохол, а шеќер внесува само преку овошје и малку темно чоколадо. Бел леб и тестенини ги заменил со интегрални житни производи. Пие доволно вода, зелен чај и топла вода со лимон.

Нутриционистите сметаат дека нејзиниот начин на исхрана е идеален за жени над 50 години, бидејќи протеините го чуваат мускулното ткиво, мастите ја поттикнуваат хормоналната рамнотежа, а чести и мали оброци го одржуваат стабилниот шеќер во крвта. Сепак, предупредуваат дека 1500 калории можат да бидат премалку ако нема тренинг – во тој случај телото би губело мускули, а не масти.

Успехот на Синди лежи во целината: урамнотежена исхрана, тренинг за сила, кардио, сон и здрави навики. Звучи едноставно, но резултатот е извонреден – и видлив веќе со децении.

