Што прави Џорџa Мелони? Еве зошто сите во Белата куќа гледаа во неа ВИДЕО

Италијанската премиерка Џорџа Мелони се однесуваше чудно за време на говорот на германскиот канцелар Фридрих Мерц на почетокот од јавниот дел од средбата на американскиот претседател Доналд Трамп со украинскиот претседател Володимир Зеленски и европските лидери.Мелони седеше помеѓу Трамп и Мерц , кој повремено се свртуваше кон Трамп , а нејзините гримаси го привлекуваа вниманието на снимателите.Додека Мерц зборуваше, таа прво погледна кон таванот, а потоа почна да превртува со очите🇮🇹🇩🇪Meloni is a good BS detector.She can’t take Merz and rolls her eyes. pic.twitter.com/omF6g9i1pu— Lord Bebo (@MyLordBebo) August 18, 2025Многумина го толкуваат нејзиното однесување како знак дека ѝ било здодевно или дека ѝ е здодевно да слуша што се зборува.Ова не е прв пат камерите да го снимаат однесувањето на Мелони , бидејќи таа претходно правеше гримаси за време на состанокот со францускиот претседател Емануел Макрон, кој исто така беше присутен на состанокот во Белата куќа.



