Што се дискутираше на средбата Трамп-Зеленски?

Украинскиот претседател Володимир Зеленски се врати во Белата куќа во понеделник за да се сретне со американскиот претседател Доналд Трамп на нови разговори со цел да се стави крај на војната во Украина.Неколку европски лидери, исто така, ги откажаа своите планови за присуство на состанокот, неколку дена откако Трамп се сретна со рускиот претседател Путин во Алјаска на самит кој не резултираше со прекин на огнот.Еве некои од најважните моменти од состаноците во Вашингтон, објавува „Телеграф“.Зеленски започнува офанзива на шармСо оглед на неговата последна горчлива посета на Овалната соба во февруари, украинскиот претседател вложи големи напори да биде колегијален и да ги шармира своите американски домаќини – вклучително и огромни шест „благодарности“ во првите минути од состанокот.Последниот пат кога беше во Белата куќа, Зеленски беше опоменат од потпретседателот Џ.Д. Венс за перципиран недостаток на благодарност за поддршката на САД за Украина за време на војната.Друга спорна точка на состанокот во февруари – облеката на Зеленски – исто така се појави повторно.Овој пат, Зеленски беше облечен во темно одело наместо во неговата традиционална воена облека и изгледаше добро подготвен со шега кога го праша за неговата облека истиот новинар кој претходно го критикуваше затоа што не носел одело во Овалната соба.Откако новинарот му рече дека изгледа „одлично“, Зеленски одговори велејќи дека носи „ист костум“ како и минатиот пат, предизвикувајќи смеа кај новинарите, Трамп и другите функционери во просторијата.„Како што можете да видите, се променив“, додаде тој.Зеленски, исто така, се обиде да се поигра со семејството на Трамп за време на состанокот, давајќи му на американскиот претседател писмо од украинската прва дама Олена Зеленска за да ѝ го предаде на Меланија Трамп.„Не е за тебе – за твојата жена е“, рече тој.Доставата на писмото доаѓа само неколку дена откако Трамп лично му достави писмо од Меланија на Владимир Путин додека беше во Алјаска, во кое таа го повика Путин да ја заштити „невиноста“ на децата и да „ја негува надежта на следната генерација“.„Таа ја гледа тагата“, рече Трамп за писмото на неговата сопруга до Путин.„Таа би сакала да види како завршува. И го кажува тоа многу отворено, со голема гордост и со голема горчина, бидејќи толку многу луѓе се убиени“, додаде тој.Трамп навестува безбедносни гаранцииЕдно од прашањата што му беа поставени на Зеленски беше што му е потребно од САД за да ја гарантира безбедноста на неговата земја. Дали тоа беа војници, разузнавање, опрема?Во момент што го пренесе чувството на итност што очигледно се обидуваше да го потисне во текот на поголемиот дел од прес-конференцијата, Зеленски се навали напред на столот и нагласено рече: „Сè“.„Ни треба силна украинска армија“, додаде тој.„Станува збор за оружје, луѓе, мисии за обука и разузнавање“, нагласи украинскиот лидер.Под притисок на новинарите, Трамп неколкупати се осврна на безбедносните гаранции за Киев.Тој рече дека Европа ќе биде „првата линија на одбрана“ за Украина, но вети дека и ќе биде „вклучен“.„Ќе им пружиме добра заштита“, рече претседателот во еден момент.Ова е најсилниот став што Трамп некогаш го изразил по прашањето на безбедносните гаранции, кои генерално се сметаат за најважни за каков било договор со Русија.Во понеделник, американскиот претседател изјави дека за време на минатонеделниот самит во Алјаска, Путин се согласил дека ќе има безбедносни гаранции за Украина како дел од секој мировен договор.Но, недостатокот на детали за тоа што точно би можеле да содржат овие гаранции е загрижувачки и за Киев и за Европа, а зад затворени врати лидерите несомнено ќе се обидат да му наметнат на Трамп дека одвраќањето на САД мора да биде повеќе од само симболично.Континуираниот прилив на оружје во Украина би бил добредојден; ветувањето за американски трупи на терен би било уште поважно.Такво ниво на посветеност може да биде тешко за САД да го постигнат во оваа фаза.Но фактот дека Трамп не го исклучи тоа целосно ќе им даде надеж на Украина и нејзините сојузници дека може да биде убеден.Планирана е трилатерална средба?Една од многу најавуваните цели на Трамп е да организира трилатерална средба со Зеленски и Путин.Пред разговорите со европските лидери во понеделник, тој рече дека сега е прашање „кога, а не дали“ ќе се одржи таков состанок.Иако ова може да биде полесен потфат отколку дефинирањето на условите на мировниот договор, воопшто нема да биде едноставно.Со месеци, Зеленски бара средба со Путин. Ова можеби беше начин да го докаже својот аргумент дека Русија не е сериозна во врска со мирот, бидејќи знаеше дека Путин нема интерес да се согласи на таков состанок.Всушност, Кремљ постојано го отфрла ова и пред две недели тврдеше дека рускиот и украинскиот претседател немаат причина да се сретнат сè додека не се надмине „соодветното растојание“ меѓу позициите на двете земји.Трамп ќе се надева дека оваа дистанца сега се премостува преку неговите медијациски напори.

