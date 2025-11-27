Што се ДОБРИ МАСТИ и каде можат да се најдат? Тие се неопходни за здравјето

0 SHARES Сподели Твитни

Зборот „масти“ често има негативна конотација, но на телото му требаат одредени здрави масти за да функционира правилно. На пример, мастите се неопходни за градење клеточни мембрани, изолација на нервите, а тие исто така обезбедуваат многу витамини, вклучително А, Д, Е и К, да работат како што треба.

Премногу ограничување на маснотиите дури може да претставува ризик за здравјето на луѓето. Мастите се суштински дел од здравата исхрана и постојат неколку здрави избори.

Видови на масти

Постојат неколку видови на масти. Некои се добри, а некои не се. Научните истражувања за здравствените ризици и придобивки од мастите постојано се развиваат. Тековните докази и упатства сугерираат дека треба да ја фокусираме нашата исхрана на консумирање здрави масти и избегнување на нездрави. Диететските масти спаѓаат во три категории:

Незаситени масти

Едноставно кажано, незаситените масти се добри масти и се важен дел од здравата и урамнотежена исхрана. Постојат два вида незаситени масти: мононезаситени и полинезаситени. Мононезаситените масти може да се најдат во многу јаткасти плодови, семиња и масла, вклучувајќи:

ореви, лешници и бадеми

сусам и семки од тиква

маслиново масло, масло од кикирики и масло од канола

Полинезаситените масти, исто така, може да се најдат во неколку видови храна, вклучувајќи:

риба

ленено семе и ленено масло

масло од пченка, масло од соја и сончогледово масло

Полинезаситените масти се неопходни за здравјето на срцето. Тие обезбедуваат хранливи материи кои помагаат во развојот и одржувањето на клетките и помагаат да се намали нивото на лошиот холестерол во крвта. Полинезаситените масти вклучуваат омега-3 и омега-6 масни киселини, кои се есенцијални хранливи материи кои вашето тело не може да ги произведе самостојно. Омега-3 масните киселини се особено добри за срцето. Ги има во изобилство во некои видови риби, како што се лососот и харингата, и во растителните производи, како што се маслото од соја, маслото од канола, оревите и лененото семе.

Заситени масти

Храната од животинско потекло е примарен извор на заситени масти, со највисоки нивоа во говедско, свинско и млечни производи со полномасни масти. Заситените масти се неопходни за организмот, но во мали количини. Насоките за исхрана препорачуваат помалку од 10 проценти од вашите дневни калории да доаѓаат од заситени масти, по можност од посно живина и млечни производи со малку маснотии или без маснотии. За луѓето кои консумираат 2.000 калории дневно, само 20 грама масти треба да потекнуваат од заситените масти. Некои растителни масла, како палминото масло, исто така се богати со заситени масти. Заситените масти вклучуваат:

Транс масти

Транс мастите се најопасни за здравјето на срцето. Тие постојат природно, но и производителите на храна ги прават како дел од нивниот производствен процес. Тоа е затоа што повеќето незаситени масти се течни на собна температура, пишува Everyday Health.

Природни транс масти се наоѓаат во месото и млечните производи на некои животни, додека индустриски произведените транс масти се произведуваат со процесот на хидрогенизација, каде што течните растителни масла се претвораат во цврсти масти. Тие се сметаат за штетни за здравјето бидејќи го зголемуваат нивото на лошиот холестерол (ЛДЛ) и го намалуваат нивото на добриот холестерол (ХДЛ).

Пронајдете не на следниве мрежи: