Што се договориле Путин и Трамп?

Американскиот инвеститор „Џентри Бич“, поврзан со семејството на претседателот Доналд Трамп, минатата година потпиша договор со руската компанија „Новатек“ за соработка на проекти за течен природен гас (LNG) во Алјаска.

Како што објави „Њујорк тајмс“ (NYT), договорот следеше по самитот меѓу Доналд Трамп и Владимир Путин.

Според Бич, проектот бил дискутиран „на највисоки нивоа“ во Москва и Вашингтон, пренесува Ројтерс.

Новатек е делумно под санкции на САД, но инвеститорот од Тексас забележува дека договорот е легален бидејќи Вашингтон сè уште не вовел целосни санкции против матичната компанија на Новатек.

„Време е сите да работиме заедно“, рече Џентри Бич.

Инвеститорот истакна дека неговото пријателство со Доналд Трамп помладиот од неговите студентски денови не влијаело на договорот за течен природен гас.

Се очекува „Новатек“ да го претвора природниот гас во течен гас во модуларна постројка и да го транспортира до неговата дестинација со мразокршач, процес што веќе се користи во рускиот Арктик.

Во август, по состанокот со Трамп во Анкориџ, Путин рече дека „Новатек“ разговара со американските партнери за потенцијални проекти за производство на течен природен гас во Арктикот и Алјаска.

Оттогаш, руските претставници ја промовираа можноста за обновени економски врски со Вашингтон, иако американските претставници изјавија дека пошироката соработка ќе зависи од мировниот договор меѓу Русија и Украина.

Договорот со Новатек би бил значаен сигнал со оглед на тоа што мировните преговори се во тек и многу западни компании сè уште се двоумат да соработуваат со Русија поради високи политички ризици, додава Њујорк Ји.

