Што се случи со криптовалутата зад синот на Трамп: Тотален колапс за 26 минути

Криптовалутата „Америка Биткоин“ зад синот на американскиот претседател Ерик Трамп падна за повеќе од 50 проценти на тргувањето на берзата, а многумина се прашуваат која е причината за таков пад.

За само 26 минути тргување во вторник, „американскиот биткоин“ изгуби повеќе од 50 проценти од својата вредност.

Акциите на компанијата се под притисок бидејќи паднаа за 55,49% во последниот месец и за 61% за шест месеци.

Според објавата на компанијата на социјалната мрежа X, акциите издадени преку приватна понуда пред спојувањето на American Bitcoin со Gryphon Digital Mining Inc. беа пуштени во тргување во вторник. Токму во тој момент започна негативен процес.

Крајот на периодот на заклучување на одреден дел од акциите често создава волатилност, бидејќи малите инвеститори го гледаат како знак за продажба.

Тие се загрижени дека раните инвеститори, кои сега се слободни да ги продадат своите акции, би можеле да остварат профит, што би можело да изврши притисок врз акциите.

„Ги држам сите мои американски акции на биткоин. Сто проценти сум посветен на водењето на индустријата“, рече Ерик Трамп во објава на Xu.

Во текот на изминатите два месеци, поширокиот пазар на криптовалути нагло падна, околу 25% за референтниот Биткоин, но токените поврзани со семејството Трамп паднаа многу повеќе.

„Ворлд Либерти Фајненшл“, кооснована од Доналд Трамп и неговите синови, забележа пад на својот токен WLFI за 51% од својот врв на почетокот на септември, што е поголем пад од Биткоинот и пошироката кошничка на помали криптовалути.

Alt5 Sigma, уште еден потфат поддржан од синовите на Трамп, падна за околу 75% поради растечките правни проблеми.

Во меѓувреме, мемекоините со тематика околу претседателот и поранешната прва дама Меланија се намалени за околу 90% и 99% од нивните јануарски максимуми.

