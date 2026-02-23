Што се случувало тајно 10 недели пред руската инвазија и како изгледале последните три дена пред војната

0 SHARES Сподели Твитни

По повод годишнината од почетокот на инвазијата на Украина, британскиот „Гардијан“ објави посебен текст базиран на разговори со разузнавачки службеници, кој открива настани зад сцената во месеците, неделите и деновите што му претходеа на рускиот напад.Во првиот дел од текстот, кој веќе го објавивме, авторот Шон Вокер пишуваше за тоа како британското и американското разузнавање откриле дека Владимир Путин планира напад врз Украина.

Идејата веројатно се родила во првата половина на 2020 година поради повлекувањето на Путин во неговата резиденција за време на коронавирусот, каде што постојано читал книги за руската историја. После тоа, не било лесно да се сокријат подготовките за војна.

Американските разузнавачи ги информираа своите европски колеги за сè, кои не веруваа дека таква војна е можна. Украинскиот претседател Володимир Зеленски исто така упорно одбиваше да ги прифати нивните аргументи, но украинската разузнавачка служба, зад негов грб, тајно се подготвуваше за војна.

Десет недели пред инвазијата

До декември 2021 година, Соединетите Американски Држави и Велика Британија имаа разумно разбирање за тоа како би можел да изгледа воениот план на Путин. Во Вашингтон, меѓуагенциски тим почна да се состанува три пати неделно за да разговара за тоа како САД би се подготвиле и би одговориле на најлошото сценарио: национален напад насочен кон промена на режимот.

Во Париз и Берлин, исто како и во Киев, разузнавачките агенции го протолкуваа зголемувањето на армијата не како воен план, туку како блеф за вршење притисок врз Украина.

Британски службеник за одбранбено разузнавање изјави дека „се вложени огромни напори“ за да се убедат Французите и Германците во реалноста на војната на европско тло.

„Мислам дека тие го зедоа како почетна точка прашањето „Зошто би?“, а ние го зедовме како почетна точка прашањето „Зошто не?“, И таа едноставна семантичка разлика може да ве доведе до сосема различни заклучоци“, рече неименуваниот функционер.

За некои Европејци, сеќавањата на искривената разузнавачка позадина за инвазијата на Ирак во 2003 година поттикнаа скептицизам во врска со овој нов воен страв. Еден европски министер за надворешни работи, кој побара да не прецизира за која земја станува збор, се присети на разговор со Ентони Блинкен, државниот секретар на САД, кој станал жесток.

„Доволно сум стар да се сеќавам на 2003 година, и бев еден од луѓето што ви веруваа тогаш“, му рече министерот на Блинкен. Додека Британците и Американците споделуваа повеќе од вообичаено, навистина чувствителните разузнавачки информации честопати доаѓаа со прикриено потекло за да ги заштитат изворите, што им отежнуваше на многумина да поверуваат.

„Тие нè предупредија, навистина нè предупредија. Но, тие рекоа: „Мора да ни верувате на збор“, рече министерот.

Главна психолошка блокада за некои европски разузнавачки служби беше тоа што тие веруваа дека Путин е во голема мера рационален актер и беа длабоко скептични дека тој ќе се вклучи во план за кој сметаа дека веројатно ќе пропадне.

Според руските проценки добиени и собрани од западната разузнавачка служба, Москва сметала дека само 10 проценти од Украинците ќе се борат против инвазијата, додека останатите или активно ќе поддржат или неволно ќе прифатат руско преземање. Ова беше безнадежно оптимистичка проценка, но дури и 10 проценти од населението на Украина броеше четири милиони луѓе. Силата што ја собра Русија не беше ни приближно доволна за борба против таков отпор, веруваа Европејците.

„Имавме исти информации за војниците на границата, но се разликувавме во анализата на она што му беше во главата на Путин“, рече Етјен де Понсин, францускиот амбасадор во Киев.

Дури и Полска, традиционално воинствена кон Русија, не беше убедена од идејата за целосна инвазија.

„Претпоставувавме дека разузнавачките агенции СВР и ГРУ ќе му кажат на Путин дека Украинците нема да ги пречекаат Русите со цвеќе и свежо печени колачи“, рече Пјотр Кравчик, шеф на полската служба за надворешно разузнавање.

Полската служба имаше добар увид во соседна Белорусија, каде што беа стационирани силите што можеа да го нападнат Киев од север, и тие изгледаа како најслаби војници од сите. Поради ова, им се чинеше како механизам за одвлекување на вниманието и огнената моќ на Украина од ограничен упад во Донбас, наместо како сериозна борбена сила што може да окупира голем дел од земјата.

Сепак, Американците можеа да видат детално руско планирање за нов политички поредок во Украина и беа сè повеќе убедени дека Путин се подготвува за целосна инвазија, со промена на режимот во Украина како главна цел.

Шест недели пред инвазијата

Во првата половина од јануари, Американците добија подетални информации за плановите на Путин: руските трупи ќе ја нападнат Украина од неколку правци, вклучувајќи ја и Белорусија, воздушно-десантните сили ќе слетаат на аеродромот Хостомел во близина на Киев за да се подготват за заземање на главниот град, а постоеше и план за атентат врз Зеленски.

Подготовките за копнената игра по инвазијата беа исто така во тек, со списоци на „проблематични“ проукраински личности што требаше да бидат затворени или погубени, како и проруски личности што требаше да бидат ангажирани да ја водат Украина.

Бернс отпатува во Киев за лично да го информира украинскиот претседател за она што ЦИА стравуваше дека ќе се случи, но одговорот не беше онаков каков што се надеваше.

Една недела подоцна, Зеленски објави видео апел до Украинците во кој им порача да не ги слушаат оние што предвидуваат конфликт.

„Со доаѓањето на летото, Украинците ќе печат месо на скара како и обично“, рече тој, инсистирајќи дека „искрено верува“ дека нема да има голема војна во 2022 година. Во својот говор, тој рече: „Длабоко вдишете, смирете се и не трчајте да се снабдите со храна и кибрити“.

Тоа беше катастрофален совет, со оглед на тоа што илјадници луѓе наскоро ќе бидат заробени во активна зона на конфликт или под руска окупација.

Зеленски, од друга страна, беше загрижен, но поради фактот дека воената паника може да ја урна економијата. Тој едноставно не им веруваше на Американците. Ова делумно беше затоа што Западот не зборуваше со еден глас. Француските и германските лидери Емануел Макрон и Олаф Шолц продолжија да веруваат дека војната може да се избегне со преговори со Путин. Британците и Американците рекоа дека тоа ќе се случи.

Три дена по видео обраќањето на Зеленски на 22 јануари, британското Министерство за надворешни работи објави соопштение во кое тврди дека Лондон има разузнавачки информации дека Русија сака да го постави поранешниот украински пратеник Јевген Мураев, маргинална фигура со мал јавен профил, за премиер по инвазијата.

За многумина, ова звучеше неверојатно апсурдно. Сепак, владата во Украина овозможи курсеви за воена обука, а илјадници Украинци кои беа преплашени од војната се пријавија.

Две недели пред инвазијата

Во Лондон, клучните функционери на Министерството за одбрана се преселија да живеат во хотели во близина на зградата на министерството, за да можат да бидат на работа за неколку минути кога ќе дојде моментот на нападот.

Британската, американската и некои други амбасади во Киев беа евакуирани до средината на февруари, уништувајќи ја чувствителната опрема пред да заминат. Станица на ЦИА се повлече во тајна база во западна Украина, оставајќи неколку рачни противтенковски ракети во седиштето на СБУ како подарок за збогум на пат кон градот.

Дури и многу европски земји го намалија своето присуство во Киев на минимум персонал и изработија планови за евакуација, за секој случај. Но, Макрон и Шолц сè уште веруваа дека Путин може да биде разубеден од нападот и двајцата отпатуваа во Москва во февруари за да го изнесат аргументот за дипломатска акција. По шестчасовни разговори во Кремљ, Макрон гордо објави дека „добил гаранции“ од Путин дека Русија нема да ги ескалира тензиите.

Американците продолжија многу различно да ги толкуваат сигналите на Москва. Во последниот телефонски разговор на Бајден со Путин на 12 февруари, тој го сметаше рускиот лидер за челичен, решителен и целосно незаинтересиран за какви било понуди за преговори. Кога ја спушти слушалката, Бајден им рече на своите помошници дека е време да се подготват за најлошото. Војната беше неизбежна, а инвазијата можеше да се случи секој ден.

Во разговорите меѓу Бајден и Зеленски, тонот понекогаш стануваше напнат, бидејќи американскиот претседател отворено изјавуваше дека Русите доаѓаат по Киев. Фрустриран од неуспехот да ги натера Зеленски и неговиот тим да слушаат, советникот за национална безбедност Џејк Саливан одлучи дека фокусот треба да биде на разузнавачките агенции и војската на Украина, надевајќи се дека ќе го кренат алармот одоздола.

„На секој состанок ми велеа дека ова дефинитивно се случува. Кога ги погледнав во очи, видов дека нема сомнение. И секој пат ме прашуваа: „Каде ќе го носите претседателот? Кој е планот Б?““, рече украински разузнавачки службеник стациониран во Вашингтон, кој потоа одговори дека немаат план Б.

Мала група офицери во Воената разузнавачка агенција (HUR) на Украина започнаа тивко планирање за непредвидени ситуации во јануари, поттикнато од предупредувањата на САД и информациите на самата агенција, се присети еден генерал на HUR. Под маската на едномесечна вежба, тие изнајмиле неколку безбедни куќи околу Киев и зеле големи залихи пари. По еден месец, во средината на февруари, војната сè уште не беше започната, па „обуката“ беше продолжена за уште еден месец.

Врховниот командант на армијата Валериј Залужни беше фрустриран што Зеленски не сакаше да прогласи вонредна состојба, што ќе му овозможеше да ги премести трупите и да подготви борбени планови.

Без официјално одобрение, Залужни направил и она малку планирање што можел. Кон средината на јануари, тој и неговата сопруга се преселиле од нивниот стан на приземје во неговите службени простории во комплексот на Генералштабот, од безбедносни причини, а за да може да работи подолго време.

Во февруари, се присети друг генерал, беа одржани симулациски вежби меѓу врвните воени команданти за планирање различни сценарија за инвазија. Ова вклучуваше напад врз Киев, па дури и една ситуација полоша од она што на крајот се случи, во која Русите зазедоа коридор по должината на западната граница на Украина за да го спречат протокот на залихи од сојузниците. Но, без одобрение од врвот, овие планови останаа само на хартија; секое движење на големи трупи би било нелегално и тешко за прикривање.

Во втората недела од февруари, украинската гранична стража пресретна нови докази што требаше да бидат одлучувачки: комуникација од командантот на чеченска единица стационирана во Белорусија до Рамзан Кадиров, лидерот на Чеченија назначен од Кремљ. Командантот го информирал Кадиров дека неговите луѓе се на место и наскоро ќе бидат во Киев. На Зеленски му било прикажано видеото, но тој не бил убеден, според добро информиран извор.

На состаноците на Советот за безбедност, преовладуваше наративот дека инвазијата од големи размери е малку веројатна и дека целта на зголемувањето на силите е да се изврши економски и политички притисок врз Украина.

„Многумина од нас се чувствуваа непријатно, но претпоставувам дека сите одлучија дека е најбезбедно да се согласат со претседателот“, рече еден висок функционер.

Неколку украински извори изјавија дека веруваат оти Зеленски бил решен дека голема инвазија е незамислива бидејќи Андриј Јермак, неговиот началник на кабинетот и најблизок доверлив човек, го убедил во тоа. Русија дејствувала во сивата, негирана зона на хибридна војна, верувал Јермак, и нема да се вклучи во голема, драматична инвазија што неповратно би ги прекинала односите со Западот.

Фактот дека Јармак бил во добри односи со заменик-шефот на кабинетот на Путин, Дмитриј Козак, исто така укажува дека врвните соработници на Путин во тој момент, две недели пред нападот, не биле свесни за планот за инвазија. ЦИА проценила дека само неколку цивилни службеници ги знаеле деталите за плановите на Путин сè до многу доцна во играта. Козак бил држен во мрак, заедно со министерот за надворешни работи Сергеј Лавров и долгогодишниот портпарол на Путин, Дмитриј Песков, изјавиле два добро информирани руски извори. Дури и една недела пред инвазијата, поголемиот дел од руската елита сè уште немал поим што ги чека.

Три дена пред инвазијата

Работите почнаа да стануваат појасни на 21 февруари кога Путин го собра својот совет за безбедност во една од големите, мермерни сали на Кремљ. Тој седеше сам на масата, неговите дворјани собрани на столчиња од другата страна на собата, непријатно далеку од него. Путин им нареди, еден по еден, да се качат на подиумот за да ја понудат својата поддршка. Советот наводно дискутирал дали формално да ги признае „народните републики“ Донецк и Луганск, кои Русија де факто ги окупира од 2014 година, како независни држави. Но, подтекстот беше јасен. Ова беше воениот комитет.

Многу членови на елитата изгледаа запрепастени додека Путин бараше нивна согласност. Сергеј Наришкин, шефот на надворешното разузнавање, изгледаше преплашено и пелтечеше во речениците, зборувајќи со збунувачки одговор што го натера Путин да се насмее презриво пред конечно да ја обезбеди својата согласност.

Еден руски инсајдер рече дека расположението на состанокот потсетувало на историските извештаи за атмосферата во Кремљ во пролетта 1941 година, кога шефовите на разузнавањето на Сталин се обиделе да го предупредат лидерот дека нацистичка Германија ќе го нападне Советскиот Сојуз, но се плашеле да притиснат премногу со оглед на цврстото верување на лидерот дека тоа нема да се случи.

Надвор од камерата, се случи уште една изненадувачка интеракција. Козак, човекот на Путин за Украина, имаше репутација на тврдокорен припадник во Вашингтон, но во себе беше ужаснат од идејата за инвазија, за која целосно сфати дека доаѓа дури на денот на состанокот во Кремљ, рече извор близок до него.

Козак, кој го познаваше Путин со децении, беше единствената личност во просторијата доволно храбра да зборува. Аргументирајќи од стратешка, а не од морална гледна точка, тој му рече на претседателот дека инвазијата на Украина би била катастрофа, иако, како и поголемиот дел од елитата, сè уште не знаеше дали планот на Путин беше ограничена воена акција во Донбас или целосна војна. По завршувањето на состанокот, тој ја продолжи дебатата со Путин насамо во големата сала, рече изворот.

Милиони Руси што гледаа на телевизија не видоа ништо од тоа. Наместо тоа, го слушнаа Путин како прашува: „Дали има други гледишта или специфични мислења за ова прашање?“ На тоа прашање беше дочекано молчење.

Два дена пред инвазијата

На 22 февруари, денот по театарската претстава на Путин, Украинскиот совет за безбедност се состана во Киев. Додека високи функционери се собраа пред салата пред состанокот, Залужни се обиде да добие поддршка за воведување вонредна состојба, што конечно ќе му овозможи да започне со преместување на трупите. Во салата го поддржа Резников, министерот за одбрана. Сепак, Зеленски сè уште беше загрижен за ширењето на паниката, а советот ја отфрли вонредната состојба, гласајќи за поблага мерка за воведување вонредна состојба.

Неколку часа подоцна, шефот на Советот за безбедност, Олексиј Данилов, му предаде на Зеленски црвена папка со таен разузнавачки извештај за „директна физичка закана“ за претседателот. Со други зборови, екипите за атентат беа на пат. Зеленски се чинеше дека го игнорира, но информацијата очигледно остави впечаток. Следниот ден, на тажен состанок со полскиот и литванскиот претседател во величествената Марински палата во Киев, Зеленски им рече дека можеби е последен пат да го видат жив.

Штом заврши состанокот, полските разузнавачи ги префрлија двајцата претседатели во посета во конвој автомобили што се упатија кон запад со голема брзина. Бартош Цихочки, полскиот амбасадор во Украина, остана во Киев и неколку часа подоцна беше повикан во амбасадата за да добие доверлива телеграма од Варшава. Тоа беше краток текст од еден пасус во кој се наведуваше дека инвазијата ќе започне таа ноќ.

Во изминатите две недели, Полјаците го ревидираа својот скептицизам во врска со инвазијата, делумно врз основа на нови разузнавачки информации за руските трупи стационирани во Белорусија. Сега доаѓа конечната потврда дека нападот доаѓа. Тоа беше една од последните такви телеграми што ги доби амбасадата. Подоцна, ѕидовите се тресеа неколку часа додека еден од полските разузнавачки службеници, сè уште во Киев, ја скрши опремата за енкрипција со тежок чекан за да спречи да падне во руски раце.

Откако ја прочита телеграмата неколку пати, Цихоцки излезе надвор да вдиши свеж воздух. Ги виде луѓето од Киев како си работат една зимска вечер, изненадувачки нормална сцена со оглед на она што сега го знаеше. Луѓето ја проверуваа програмата во театарот преку улицата, а дел од него сакаше да истрча, викајќи, да им каже дека војната доаѓа и дека нема да има повеќе претстави. Наместо тоа, тој тивко одеше дома, со глава полна со мисли за тоа како ќе се промени светот.

Осум часа пред инвазијата

Ако Варшава сега беше на страната на Лондон и Вашингтон, Париз и Берлин останаа сомничави дури и во последните моменти. Разузнавачките проценки од двете земји сега прифатија дека е можна некаква воена акција, но сепак ја отфрлаа идејата за тотална инвазија насочена кон Киев. Францускиот амбасадор дознал за тоа дури кога го разбудил звукот на руски ракети во неговиот стан на висок кат.

Уште поиндикативна е приказната за Бруно Кал, шеф на германската разузнавачка служба БНД. Додека неговиот авион слета во Киев, доцна навечер на 23 февруари, американските, британските и полските разузнавачки агенции веќе утврдија дека руските наредби за нападот биле дадени. Панични пораки за претстојна инвазија циркулираа дури и меѓу странските новинари во Украина, за што дознаа нивните разузнавачки извори. Но, Кал или не бил свесен за оваа информација или не бил вознемирен од неа.

Кратко откако Кал пристигна во неговиот луксузен хотел во Киев, германскиот амбасадор во Украина доби наредба од Министерството за надворешни работи во Берлин веднаш да го евакуира целиот преостанат дипломатски персонал од Киев по пат. Заканата беше премногу итна за да се чека до утрото, соопшти министерството. Дури и тогаш, шефот на германската разузнавачка служба ја одби поканата да се придружи на полноќниот дипломатски конвој, наведувајќи ги важните состаноци што ги имал следниот ден. Не е изненадувачки што овие состаноци никогаш не се одржаа. Наместо тоа, Кал мораше да биде извлечен од Киев на денот на инвазијата со помош на полската разузнавачка служба, по патишта преполни со бегачки Украинци.

Во штабот на украинската армија, последната вечер пред нападот, Залужни и неговите врвни генерали се обидоа да спроведат некои мерки во последен момент. На дното на Црното Море беа поставени мини за да се спречи потенцијално морнаричко десантирање во Одеса, а на некои единици им беше наредено да се преместат на стратешки поважни локации.

„Сето ова беше целосно забрането. Доколку инвазијата не се случеше, ќе постоеше можност за судска постапка против нас поради тоа, но повеќето команданти прифатија дека немаме избор и го спроведовме“, рече еден генерал.

Воената разузнавачка агенција (HUR) на Украина, исто така, продолжи со тивките подготовки. На 18 февруари, нејзиниот шеф, Кирило Буданов, доби тричасовен брифинг од западен функционер со детали за плановите на Русија за заземање на аеродромот Хостомел. Информациите помогнаа да се постават некои одбранбени планови во последен момент.

Во пресрет на инвазијата, Буданов се сретнал со Денис Киреев, украински банкар со контакти длабоко во руската елита, кој неколку месеци претходно се согласил да му достави на ХУР информации што ги добил од неговите контакти во Русија. Киреев сега му кажал на Буданов дека одлуката за инвазија е донесена и му дал информации за времето и векторот на рускиот напад. Патем, СБУ верувал дека Киреев бил троен агент, кој на крајот работел за Москва, и бил убиен додека СБУ се обидувала да го притвори неколку дена по инвазијата.

Што се однесува до Зеленски, неговите размислувања до полскиот и литванскиот претседател дека можеби нема повторно да го види жив сугерираа дека, во последен момент, ја прифатил сериозноста на она што доаѓа. Подоцна истиот ден, тој се обиде да го повика Путин, но беше одбиен. Наместо тоа, тој сними видео порака до руските граѓани, повикувајќи ги да го спречат нивното раководство да започне војна. Тој исто така им рече: „Ако нападнете, ќе ни ги видите лицата. Не грбот, туку лицата“. Тоа беше целосна промена на тонот од неговите претходни пораки.

Сепак, Зеленски и неговата сопруга Олена си легнале таа вечер како и обично, рече таа. Дури и не спакувала куфер за итни случаи, што набрзина ќе го стори следниот ден додека слушаше експлозии во далечината додека се евакуираше со своите две деца на непозната локација поради закани за атентат.

Инвазијата, исто така, го изненади поголемиот дел од украинскиот кабинет, вклучувајќи го и Резников, министерот за одбрана. Тој си легна со аларм поставен во 6 часот наутро: требаше да лета со воен авион до линијата на контакт во Донбас со балтичките министри за надворешни работи, знак на пркос пред растечката закана. Наместо тоа, го разбуди во 4 часот наутро повик од Залужни со веста дека наскоро ќе започне војна.

Еден украински функционер кој знаеше што доаѓа беше министерот за надворешни работи Дмитро Кулеба. На 22 февруари, тој отпатува во Вашингтон на состаноци, а разузнавачките службеници му ги покажаа точните локации каде што руските тенкови ги загреваа своите мотори и чекаа да ја преминат границата. Потоа, тој беше упатен на непланиран состанок со Бајден. Мрачната дискусија се чувствуваше како „разговор меѓу лекар и пациент“, се присети тој, а дијагнозата беше очигледно терминална.

„Кога ја напуштив Овалната соба, имав чувство дека Бајден се збогува, и од мене и од народот на Украина“, рече Кулеба.

Инвазија

На 24 февруари, во 4:50 часот наутро по киевско време, Путин го објави почетокот на „специјална воена операција“. Неколку минути подоцна, Русија започна серија ракетни напади врз цели околу главниот град. Пред зори, Зеленски пристигна во претседателскиот комплекс на улицата Банкова, каде што го оствари својот прв странски телефонски повик со Борис Џонсон.

„Сакам да те замолам, Борис, како пријател на мојата земја. Јави му се (на Путин, оп. а.) директно и кажи му да ја запре војната“, му рече Зеленски на Џонсон со рапав глас. Подоцна имаше уште повици, до Париз и Вашингтон, и состанок со безбедносни претставници.

Конечно беше прогласена вонредна состојба, на брзо свикана парламентарна седница.

Зеленски се смири како што одминуваше утрото, а неговата дезориентација се претвори во решителност и гнев. За време на состанокот со политичките лидери, неговото обезбедување влезе во собата и го изнесе надвор: тие рекоа дека има информации за воздушни напади врз претседателската канцеларија и можно присуство на одред за атентатори во непосредна близина. Подоцна тој се појави повторно, веќе почнувајќи ја својата транзиција од шокиран политичар во одело во воен водач во воена униформа.

Приближно во исто време кога Зеленски се пресоблекуваше во Киев, Путин го пречека пакистанскиот премиер Имран Кан во Кремљ. Посетата беше планирана со месеци однапред, а Кан слета во Москва токму кога руските тенкови ја преминуваа границата со Украина. На значаен ден што го промени текот на европската историја, додека шокираните членови на неговата елита разменуваа ужаснати текстуални пораки, тој помина повеќе од два часа со Кан разговарајќи за деталите за билатералните односи меѓу Москва и Исламабад. Путин изгледаше „опуштен“ за време на разговорот, рече извор близок до Кан. Потоа, тој го покани својот гостин да остане на непланиран, раскошен ручек во Кремљ.

Во еден момент, Кан праша за слонот во собата, војната што Путин ја започнал неколку часа претходно. „Не грижи се за тоа“, му рекол Путин: „Ќе заврши за неколку недели“.

Четири години подоцна, војната продолжува. Се проценува дека се убиени 400.000 руски војници, кои загинале за, како што стојат работите во моментов, Русите да контролираат 13 проценти повеќе украинска територија отколку на почетокот на 2022 година.

