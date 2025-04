Што се случува!? Авионот се запали непосредно пред полетување, пожарот се шири, патниците панично трчаат по пистата! (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Огромен авион на „Делта ерлајнс“ бил евакуиран на пистата на меѓународниот аеродром во Орландо откако се запалил мотор.Летот DL1213 требаше да тргне од аеродромот во Флорида за Атланта во понеделник наутро во 11:00 часот.Сепак, пламенот беше забележан како доаѓа од моторите на Ербас А330, принудувајќи ја екипажот да распореди тобогани за итни случаи за патниците да можат да избегаат.

Delta Air Lines flight DL1213, an Airbus A330-323 (N807NW) briefly emitted flames from the no.2 engine during startup after pushback at Orlando Airport (MCO). An evacuation was carried out.pic.twitter.com/PYyAEifwoh— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) April 21, 2025

Делта соопшти дека во авионот имало 200 патници, 10 стјуардеси и двајца пилоти.„Ја цениме соработката на нашите клиенти и се извинуваме за искуството. Ништо не е поважно од безбедноста и тимовите на „Делта“ ќе работат за да ги доведат нашите клиенти до крајните дестинации што е можно поскоро. Делта ќе донесе дополнителни авиони“, соопштија од авиокомпанијата.



