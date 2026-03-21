Што се случува со вашето варење, мозок и срце кога редовно јадете боровинки

0 SHARES Сподели Твитни

БОРОВИНКИТЕ се ценети како овошје богато со антиоксиданси, влакна и други хранливи материи, а нивното редовно консумирање може значително да придонесе за здравјето на дигестивниот систем, мозокот и срцето. Поради нивните корисни својства, тие станаа предмет на бројни студии што го потврдуваат нивниот позитивен ефект врз целокупната состојба на организмот, пишува Health.com.

Придобивки за варење

Боровниците содржат влакна и растителни соединенија кои се неопходни за здравјето на цревата. Само една чаша боровинки обезбедува 3,6 грама влакна, кои го поттикнуваат редовното варење и празнењето на цревата. Од особена важност се полифенолите, природни растителни соединенија кои ги хранат добрите бактерии во цревата.

Бидејќи не се разградуваат целосно во тенкото црево, полифенолите стигнуваат до дебелото црево недопрени, каде што ја зајакнуваат цревната бариера и поддржуваат здрав микробиом. Некои истражувања сугерираат дека боровинките можат да бидат особено корисни за поттикнување на растот на корисни бактерии како што е родот Bifidobacteria.

Дополнително, боровинките можат да помогнат и кај дигестивните проблеми. Во мала студија спроведена во 2023 година, испитаници со дигестивни проблеми како синдром на иритабилни црева консумирале лиофилизирани боровинки, што е еквивалентно на околу 1,25 чаши свежи бобинки дневно во текот на шест недели.

Во споредба со плацебо групата, оние кои јаделе боровинки пријавиле значително помалку абдоминална непријатност и подобрување на општата благосостојба и квалитетот на живот.

Влијание врз здравјето на мозокот

Иако се потребни повеќе истражувања, вклучувањето на храна богата со антиоксиданси како боровинките е лесен начин за поддршка на долгорочното здравје на мозокот. Боровниците се богати со полифеноли, особено антоцијанини, природни соединенија кои ги штитат мозочните клетки од оксидативен стрес и воспаление.

Некои истражувања сугерираат дека редовната консумација на боровинки може да ја подобри меморијата, учењето и целокупната когнитивна функција, што е особено важно за постарите возрасни лица. Се смета дека нивните антиоксиданси го забавуваат когнитивниот пад поврзан со возраста и ја поддржуваат комуникацијата помеѓу мозочните клетки, што придонесува за подобра концентрација и ментална јасност.

Позитивен ефект врз срцето

Здравјето на срцето е уште една област каде што боровинките се одлични. Студиите покажаа дека редовната консумација на боровинки може да помогне во намалувањето на крвниот притисок и подобрувањето на функцијата на крвните садови, два клучни фактори за кардиоваскуларното здравје.

Високиот крвен притисок е главен фактор на ризик за срцев удар. Антоцијанините, со кои се богати боровинките, се директно поврзани со подобрена функција на крвните садови и намалено воспаление. Дополнително, влакната и другите соединенија во боровинките можат да помогнат во одржувањето на здрави нивоа на холестерол. Една студија дури откри дека поголемиот внес на боровинки кај жените е поврзан со 33 проценти помал ризик од срцев удар.

Како да вклучите боровинки во вашата исхрана

За најдобри резултати, важно е да ги вклучите боровинките како дел од балансирана исхрана богата со овошје, зеленчук, интегрални житарки и здрави масти. И свежите и замрзнатите боровинки нудат слична хранлива вредност, што значи дека се достапни преку целата година.

Постојат многу лесни начини да ги вклучите во вашата исхрана: додадете ги во овесна каша, јогурт или смути, додадете ги во салати за допир на сладост или едноставно јадете ги свежи или замрзнати како ужина, во комбинација со јаткасти плодови. Може да се измешаат и во смеса за мафини или палачинки.

The post Што се случува со вашето варење, мозок и срце кога редовно јадете боровинки appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: