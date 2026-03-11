Што се случува со вашето тело ако не јадете 24 часа?

0 SHARES Сподели Твитни

Вирусно видео кое кружи на интернет детално опишува што се случува со човечкото тело за време на 24-часовен пост, а промените започнуваат многу порано отколку што многумина претпоставуваат. Како што муслиманите низ целиот свет се приближуваат кон крајот на Рамазан, светиот месец во кој постат од зори до зајдисонце, практиката на постење привлекува и повеќе луѓе кои го практикуваат од здравствени причини.

Муслиманите постат за време на Рамазан од религиозни причини – како чин на побожност, самодисциплина, сеќавање на објавата на Куранот и продлабочување на емпатијата и духовноста. Од друга страна, 24-часовниот пост стана популарен здравствен тренд во последниве години, особено во форма на повремен пост, кој многумина го практикуваат за да ослабат, да го подобрат метаболичкото здравје или едноставно да добијат поголема контрола врз своите навики во исхраната.

Лекарите имаат предупредување

Симулација објавена на YouTube покажува како телото постепено ги менува изворите на енергија и се прилагодува на новите услови во текот на 24 часа. Основната идеја е едноставна: кога ќе престанете да јадете, телото почнува да ја користи енергијата што веќе ја има складирано за нормално функционирање. Сепак, лекарите предупредуваат дека постот не е магично решение и дека не секој треба да го практикува без претходно размислување.

Клиниката „Кливленд“ вели дека повремениот пост може да им помогне на некои луѓе да ослабат, да го регулираат крвниот притисок и да ја намалат инсулинската резистенција, но нагласува дека тоа не е универзално решение и дека ефектите сепак во голема мера зависат од целокупниот квалитет на вашата исхрана. Медицинскиот центар „Џонс Хопкинс“ слично забележува дека кога јадете е често поважно од тоа што јадете и дека сите потенцијални придобивки мора да се гледаат во поширокиот контекст на вашата исхрана и начин на живот.

Што се случува во телото за време на 24-часовен пост?

Четири часа постење

Симулацијата од GrowFit Health покажува дека по првите четири часа може да се појави благо чувство на глад. Телото завршува со варењето на храната, што предизвикува намалување на нивото на инсулин. Кратко потоа, почнува да го користи складираниот шеќер како извор на енергија.

Осум часа постење

По осум часа без храна, нивото на шеќер во крвта почнува да опаѓа. Потоа телото се свртува кон друг извор на енергија – гликоген од сопствените резерви. Во оваа фаза, многу луѓе почнуваат да забележуваат промени во тоа како се чувствуваат.

12 часа постење

По 12 часа, телото влегува во состојба на блага кетоза. Ова значи дека почнува да произведува и користи кетонски тела или да ги претвора мастите во гориво. Иако може да почувствувате зголемен глад до оваа фаза, Healthline наведува дека овој процес може да доведе до намалување на апетитот и губење на тежината, како и до замор кај некои.

16 часа постење

По 16 часа, се случува позначајна промена – започнува процесот на автофагија. Потоа телото почнува да ги разградува и „рециклира“ оштетените клетки и нивните делови. Според Клиниката во Кливленд, овој процес може да има голем број здравствени придобивки, вклучувајќи отстранување на нефункционални делови од клетките и потенцијално намалување на присуството на вируси и бактерии.

24 часа постење

По 24 часа без храна, телото влегува во еден вид режим на „длабоко закрепнување“. Мастите стануваат главен извор на енергија, додека воспалението се намалува и чувствителноста на инсулин се подобрува, што може да има долгорочни здравствени придобивки.

