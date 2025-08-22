Што се случува со вашето тело ако пиете пиво секој ден

0 SHARES Сподели Твитни

Уживањето во пиво на крајот од денот може да изгледа безопасно, но секојдневното консумирање може да биде доста штетно за вашето здравје, предупредуваат експертите.Пиењето пиво секој ден може да го ослабне вашиот имунолошки систем со иритација на цревната слузница и нарушување на неговиот микробиом. Освен што почесто ве настинува, може да ги влоши и алергиите, проблемите со кожата, да го забави метаболизмот, па дури и да ги влоши автоимуните состојби.Квалитетниот сон е витален дел од нашето ментално и физичко здравје, но дневната консумација на пиво го нарушува сонот. Особено, ја нарушува REM фазата на спиење, која е клучна за емоционалната регулација и меморијата.Пиењето пиво секој ден може да ги оштети и забите. Содржи ферментирачки јаглехидрати кои ги хранат бактериите во устата кои предизвикуваат плак.Кога пиете алкохол, свесно го изложувате вашето тело на токсин, што доведува до акумулација на висцерални масти. Со текот на времето, ова може да предизвика замастен црн дроб и инсулинска резистенција. Алкохолот е поврзан и со седум различни видови на рак и може да предизвика метаболички нарушувања.

