Што се случува со вашето тело ако пиете вода со лимон секој ден

Пиењето доволно вода е еден од најважните чекори за одржување на здравјето, но на многу луѓе им е тешко да ги внесат препорачаните 9 до 13 чаши дневно. Додавањето лимон може да го подобри вкусот, да ве охрабри да пиете повеќе и во исто време да обезбеди голем број здравствени придобивки, пишува Health.com.

Подолу ги претставуваме најважните придобивки од водата со лимон, како и кога треба да се консумира со претпазливост.

Промовира хидратација

Многу луѓе го сметаат вкусот на обичната вода за непривлечен, поради што пијат помалку отколку што треба. Лимонот може да ја направи водата поосвежителна и повкусна, што ја прави лесен начин за зголемување на внесот на течности. Ова е особено важно за постарите возрасни лица, бидејќи се проценува дека 17 до 28 проценти од нив се хронично дехидрирани, што може да доведе до голем број здравствени компликации.

Го подобрува варењето на храната

Лимонската киселина го стимулира производството на желудочна киселина, која помага во разградувањето на храната. Една студија покажа дека пиењето вода со лимон пред оброк може да ја стимулира перисталтиката, контракциите што ја движат храната низ дигестивниот систем. Иако ова се ветувачки резултати, експертите нагласуваат дека се потребни повеќе истражувања.

Може да го намали ризикот од камења во бубрезите

Лимонската киселина помага во спречувањето на формирање на одредени видови камења во бубрезите, поради што водата со лимон често се препорачува како превентивна мерка. Сепак, експертите предупредуваат дека самата вода со лимон можеби не е доволна за целосно да се спречи овој проблем. Доколку сте склони кон формирање камења, важно е да се консултирате со лекар.

Зголемува внесот на витамин Ц

Лимоните се одличен извор на витамин Ц. Чаша вода со сок од еден лимон може да обезбеди околу 21 процент од препорачаниот дневен внес на овој важен антиоксиданс. Витаминот Ц го поддржува имунолошкиот систем и ја подобрува апсорпцијата на железото од храната.

Поздрава алтернатива на засладените пијалоци

Засладените пијалоци се поврзани со зголемување на телесната тежина, дијабетес тип 2, срцеви заболувања, гихт, замастен црн дроб и расипување на забите. Заменувањето на газираните пијалоци или спортските пијалоци со вода со лимон може значително да го намали внесот на додаден шеќер и со тоа да придонесе за подобро здравје.

Може да помогне во регулирањето на телесната тежина

Водата со лимон не е магичен лек за слабеење, но може да биде корисен додаток на вашите здрави навики. Анализата на 13 студии покажа дека учесниците кои консумирале цитрусни овошја или екстракти од цитрусни овошја четири недели изгубиле во просек 1,3 килограми. Кога се комбинира со балансирана исхрана и редовно вежбање, водата со лимон може да обезбеди благ, но позитивен ефект.

Промовира подобра апсорпција на калциум

Истражувањата покажуваат дека водата со лимон може да ја подобри апсорпцијата на калциум од додатоци во исхраната. Во една студија, жените во постменопауза кои пиеле вода со лимон заедно со додатоци на калциум во текот на 11 месеци апсорбирале повеќе од минералот, што може да помогне во спречувањето на остеопороза. Сепак, потребни се повеќе истражувања за да се потврдат овие резултати.

Можни несакани ефекти

И покрај многуте придобивки, водата со лимон не е идеална за секого. Поради својата киселост, таа може:

Да се ​​еродира забната глеѓ

Предизвикајте стомачни тегоби

Влошување на симптомите на горушица и ГЕРБ

Иритирачки чиреви во устата

Предизвикуваат мигрена кај некои поединци

Доколку забележите непријатни симптоми, намалете ја фреквенцијата или концентрацијата на сок од лимон.

