Што се случува со вашето тело ако редовно пиете БЕЛ ЧАЈ?

Меѓу многуте видови чај што ги сакаме, белиот чај честопати е неправедно засенет од попознатите зелени и црни. Сепак, овој деликатен, светло обоен пијалок крие бројни придобивки за телото, умот и убавината. Се добива од младите листови од растението Camellia sinensis, кои се минимално обработени, со што се задржува високо ниво на антиоксиданси и хранливи материи.

Ако го вклучите во вашата дневна рутина, белиот чај може да стане ваш мал сојузник за здравје и убавина одвнатре.

Еве што се случува во вашето тело кога редовно пиете бел чај:

Моќен антиоксидативен ефект

Белиот чај е богат со антиоксиданси кои помагаат во борбата против слободните радикали, главните виновници за стареењето на клетките. Резултатот? Поздрава кожа, посјајна коса и повеќе енергија во текот на денот.

Поддржува здравје на срцето

Редовното консумирање на бел чај може да помогне во регулирањето на холестеролот и стимулирање на циркулацијата. Покрај тоа, има смирувачки ефект, што го прави одличен начин за опуштање по напорен ден.

Го забрзува метаболизмот и согорувањето на мастите

Ако внимавате на вашата фигура, белиот чај може да ви биде сојузник. Неговите природни соединенија малку го забрзуваат метаболизмот и го поттикнуваат телото да согорува масти – сето тоа без додавање дополнителни калории.

Природна поддршка на имунитетот

Богат со витамини и антибактериски својства, белиот чај го зајакнува одбранбениот систем на телото. Редовното пиење ќе ви помогне да се одбраните од сезонските настинки и заморот.

Корисен за кожата

Благодарение на полифенолите, белиот чај може да помогне во заштитата на кожата од штетни надворешни влијанија и предвремено стареење. Кожата ќе изгледа посвежа, а тенот посјаен – како по мала детоксикациска рутина.

Помага во одржувањето на здрави заби

Белиот чај содржи флуор и танини, кои помагаат во спречувањето на кариес и бактерии во устата. Освен што ја зачувува вашата насмевка, тој помага и во одржувањето на свеж здив.

Го зголемува фокусот и носи мир

Иако содржи помалку кофеин од другите видови чај, белиот чај содржи L-теанин – аминокиселина што го смирува умот и ја подобрува концентрацијата. Идеален пијалок за моменти на мир, инспирација и релаксација.

Како да се подготви совршена шолја бел чај?

За разлика од црниот или зелениот чај, белиот чај е многу деликатен, па затоа бара понежен пристап:

-Загрејте ја водата на околу 70–80°C – никогаш до точка на вриење.-Додадете една лажичка чај во шолја вода (или една кесичка ако користите готова верзија).-Оставете го да отстои 3 до 5 минути, во зависност од јачината на вкусот што го претпочитате.-Можете да додадете малку мед или лимон ако сакате, иако многу љубители на бел чај велат дека е најдобар таков каков што е – благ и свеж.-Белиот чај е најдобро да се пие наутро или попладне кога ви е потребен нежен поттик на енергија без премногу кофеин.

