Што се случува со вашето тело ако јадете грчки јогурт секој ден

Експертите често го фалат грчкиот јогурт за калциумот што го содржи, кој е неопходен за силни коски, високата содржина на протеини и пробиотиците кои се добри за вашите црева. Дали некогаш сте се запрашале што се случува со вашето тело кога го консумирате секој ден?

Многу е корисен кога станува збор за губење на тежината. Диететичарката Мери Сабат изјави за „Јади го ова, не тоа!“ дека ферментираната храна богата со протеини помага во градењето мускулна маса и одржувањето на здрави црева. Овие два фактори ги намалуваат мастите на стомакот. Јадете незасладен грчки јогурт и додадете бобинки или ленено семе за идеален појадок.

Исто така, може да ви помогне да добиете повеќе енергија. Личниот тренер Џој Граут изјави за гореспоменатите медиуми дека консумирала грчки јогурт секое утро во период од седум дена пред да им го препорача на своите клиенти.

„Најзабележителната промена беше одржувањето на моите нивоа на енергија за време на моите утрински тренинзи, без падовите на енергија што ги доживував кога го јадев мојот вообичаен појадок“, додаде таа.

Плус, Граут се чувствуваше сита подолго бидејќи грчкиот јогурт содржи околу 20 грама протеини по порција, што значеше дека не посегнуваше по грицки пред ручек.

„Една клиентка рече дека изгубила три килограми во првата недела со тоа што ги заменила шеќерните житарки со грчки јогурт со бобинки“, рече таа.

Тоа исто така ќе го подобри здравјето на цревата, бидејќи пробиотиците го поддржуваат имунолошкиот систем со балансирање на цревниот микробиом. Извршниот директор на „Солас Хелт“, Џереми Гуревиц, рече дека дневната консумација е клучна бидејќи потребни се седум до 14 дена за пробиотиците да дејствуваат во цревата.

„Препорачувам незасладен, обичен грчки јогурт со бобинки како дневен извор на храна бидејќи е полн со антиоксиданси“, додаде тој.

