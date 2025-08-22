Што се случува со вашето тело кога пиете енергетски пијалоци

0 SHARES Сподели Твитни

Ако сакате да го започнете денот со енергетски пијалок, имаме лоши вести за вас: тие се поопасни за вашето срце од самиот кофеин.

Нова студија покажа дека енергетските пијалоци можат да предизвикаат потенцијално штетни промени во функцијата на срцето и крвниот притисок.

Емили Флечер и нејзиниот тим истражувачи во Медицинскиот центар „Дејвид Грант“ во Калифорнија регрутираа 18 здрави волонтери на возраст од 40 години и помалку.

Волонтерите пиеле или два енергетски пијалоци или пијалок со иста доза на кофеин во сок од лимета или цреша. И двата пијалоци содржат иста количина на кофеин, што е просечната количина на кофеин што Американците ја консумираат дневно.

По шест дена, учесниците ги сменија пијалоците.

По пиењето на пијалоците, им беше поставен електрокардиограм – уред што ја следи електричната активност на срцето – и крвниот притисок беше мерен во интервали во текот на следните 24 часа. Додека крвниот притисок првично се зголеми во двете групи, тој беше „значително повисок“ шест часа по пиењето на енергетските пијалоци.

Оние кои пиеја енергетски пијалоци имаа подолг интервал на нивните електрокардиограми два часа по нивното пиење.

Исто така, има зголемен број на посети на итни случаи поврзани со консумирање енергетски пијалоци, што може да предизвика абнормален срцев ритам и други проблеми.

Иако малите дози на кофеин се сметаат за безбедни, енергетските пијалоци вклучуваат различни „енергетски мешавини“.

Истражувачите заклучија дека оние со одредени срцеви заболувања треба да размислат за консумирање енергетски пијалоци и дека треба да се направат повеќе истражувања на оваа тема.

Пронајдете не на следниве мрежи: