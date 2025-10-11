Што се случува со вашето тело кога пиете сок од портокал на празен стомак

0 SHARES Сподели Твитни

Сокот од портокал е основна намирница за многу луѓе, што значи дека често се консумира на празен стомак. Иако чаша од овој пијалок може да обезбеди брз наплив на енергија и нема да се меша во апсорпцијата на хранливи материи, експертите предупредуваат дека постојат потенцијални недостатоци, според Health.com.Со својот освежителен вкус, шеќерите што брзо даваат енергија и изобилството на витамин Ц, сокот од портокал е исклучително популарен. Сепак, се поставува прашањето дали неговото пиење на празен стомак може да го преоптовари крвотокот со шеќер или да предизвика проблеми со желудникот поради киселоста. Според експертите, одговорот лежи во рамнотежата помеѓу добрите и лошите страни.Придобивки од сок од портокал пред појадокЧаша сок од портокал од 225 грама содржи речиси 29 грама јаглехидрати, од кои 21 грам доаѓаат од шеќер. Бидејќи јаглехидратите се примарен извор на енергија во телото, а сокот содржи минимални влакна за да ја забави апсорпцијата, пиењето сок наутро може да обезбеди брзо зголемување на енергијата. Диететичарот Тоби Амидор истакнува дека ова може да биде корисно пред утринскиот тренинг.„Сокот од портокал е добра ужина пред тренинг бидејќи е лесно сварлив, што е она што ви треба пред тренинг – особено во рок од 30 минути пред активноста“, рече Амидор.Кога се консумира без храна, апсорпцијата на хранливи материи како витамин Ц и антиоксиданси е непречена. „Шолја свежо исцеден сок од портокал може да содржи над сто проценти од препорачаниот дневен внес на витамин Ц за возрасни“, вели гастроентерологот д-р Џенифер Фан.Витаминот Ц го зајакнува имунитетот и на желудникот не му е потребна храна за да го апсорбира. Истото важи и за другите антиоксиданси како хесперидин, кој ги штити клетките од оштетување и го поддржува здравјето на срцето.Недостатоци на пиење сок на празен стомакИ покрај позитивните страни, постојат ризици. Бидејќи природните шеќери во сокот се апсорбираат брзо, може да предизвикаат скок на шеќерот во крвта. „Без храна што го забавува процесот, може да доведе до скок на шеќерот во крвта“, објасни Фан. Иако ова не е голема загриженост за повеќето луѓе, оние кои го следат нивото на гликоза треба да бидат претпазливи.Амидор предлага: „Ако сте загрижени за шеќерот во крвта, тогаш држете се до една порција и консумирајте ја со храна или во смути со друга храна“.Со pH вредност од околу 4, сокот од портокал е кисел, што може да предизвика гастроинтестинални нарушувања кај чувствителни лица. „На празен стомак, нема храна што би ја ублажила неговата киселост. Ова може да доведе до иритација на желудочната слузница“, рече Фан, додавајќи дека луѓето со ГЕРБ, гастритис или синдром на иритабилни црева се особено изложени на ризик.Истата киселост може да ја оштети и забната глеѓ.,,Кога пиете сок од портокал на празен стомак, вашето тело произведува помалку плунка, која ги штити вашите заби“, објаснува стоматологот д-р Мајкл Веи. Киселината останува на забите подолго, зголемувајќи го ризикот од ерозија и кариес. За да ги намалите овие ефекти, Веи препорачува сокот да се пие преку сламка или да се исплакнете устата со вода по пиењето.Конечна пресуда: Пијте сок со или без оброк?Иако чаша сок од портокал наутро може да биде добар начин да ја зголемите вашата енергија, експертите се согласуваат дека пиењето со храна е генерално подобра опција. Комбинирањето на сок со оброк ќе го намали ризикот од расипување на забите и иритација на желудникот, ќе го одржи нивото на шеќер во крвта постабилно, а сепак ќе ги искористи сите негови нутритивни придобивки.

