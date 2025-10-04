Што се случува со вашето тело кога ќе изедете ќесичка чипс

0 SHARES Сподели Твитни

Кога ќе помислите на грицкање, веројатно помислувате на кесичка чипс. Крцкави се, масни и неверојатно вкусни, а лесно е да се изеде цела кесичка чипс одеднаш. Но, колку е тоа добро за вашето тело?

Според EatThis, постојат неколку причини зошто треба да го ограничите дневниот внес на чипс. Еве што се случува со вашето тело ако јадете само една кесичка чипс.

Може да се здебелите

Ако уживате во јадењето чипс секој ден, веројатно ќе почнете да се здебелувате. Истражувачите на Универзитетот Дикин откриле дека оние кои консумираат премногу сол на крајот копнеат по масна храна и јадат повеќе од неа.

Колку повеќе солен чипс јадете, толку повеќе ќе го сакате, што доведува до зголемување на телесната тежина. Плус, една студија на Харвард открила дека учесниците кои јаделе чипс како дел од нивната исхрана се здебелиле секоја година кога биле тестирани.

Можете да станете зависни

Дали некогаш сте се нашле себеси како безумно јадете кесичка чипс, само за да погледнете надолу и да не видите ништо освен трошки? Успешно стигнавте до дното на кесата, прилично брзо. Всушност, постои причина зошто, и сè има врска со звукот на „крцкање“ што го создаваат чипсовите.

Една студија открила дека учесниците го поврзуваат гласниот звук на крцкање со свежината на храната, што ја прави попожелна. Друга збирка студии објавена во списанието Appetite открила дека учесниците имале поголема веројатност да консумираат повеќе чипс ако кесата била означена како „крцкава“ и јаделе повеќе чипс кога можеле да го слушнат звукот на крцкање, во споредба со кога имале слушалки и звукот бил блокиран.

Ако ја перцепирате храната како посвежа, мислите дека е попожелна, што може да ве наведе да изедете цела кеса чипс одеднаш. Ова објаснува зошто ова може да се случи секој пат кога јадете чипс.

Јадете празни калории

Кога ќе го погледнете нутритивниот преглед на стандардна кеса чипс, ќе видите дека е богата со калории, масти и натриум, но со малку хранливи материи. Не добивате многу од чипсот бидејќи често се пржи. Кога јадете храна на која ѝ недостасува вистинска хранлива вредност, генерално ќе јадете повеќе бидејќи побрзо ќе огладнете.

Крвниот притисок може да ви се покачи

Постојат многу докази што ја поддржуваат идејата дека високиот внес на натриум е поврзан со поголем ризик од висок крвен притисок. Една од главните компоненти на чипсот е неговата содржина на натриум. Тој е типична солена ужина, па затоа не е изненадување што е преполн со сол.

Ако редовно јадете солени ужини како чипсот, со текот на времето ќе се изложите на ризик од развој на хипертензија. Една студија открила врска помеѓу јадењето чипс и зголемениот ризик од срцеви заболувања, па затоа ако сакате најдобро да го заштитите вашето срце, најдобро е да избегнувате чипс.

