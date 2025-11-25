0 SHARES Сподели Твитни

Интимните врски имаат големо влијание врз тоа како функционира вашиот мозок. Ефектите што се јавуваат за време на сексот продолжуваат дури и откако ќе доживеете оргазам. Експертите објаснија какви промени се случуваат.

Гинекологот Сачидананда Маити за Metro.co.uk изјави дека оргазмот може да се спореди со „огномет на целото тело“ што предизвикува реакции од мозокот до кожата.

„Кога ќе достигнете кулминација, вашето тело поминува низ цела низа промени. Некои се очигледни, а некои се изненадувачки чудни. Вашиот мозок е преплавен со допамин, окситоцин и ендорфини, истите хемикалии поврзани со релаксација и чувство на среќа“, рече тој.

Скенирањата на мозокот покажуваат дека оргазмот ги активира истите делови од мозокот како и одредени лекови, што може да објасни дел од „посторгазмичниот возбуда“. Нивоата на серотонин исто така се зголемуваат. Тоа е она што ве прави да се чувствувате толку среќни по сексот.

За време на оргазмот, мозокот ги исклучува и она што Сачидананда го нарекува „центри за размислување и грижа“ (техничките имиња за овие „центри“ се nucleus accumbens и вентралната тегментална област) за да можете целосно да уживате во моментот.

„Во меѓувреме, делот од вашиот мозок одговорен за задоволството и мотивацијата, таканаречениот центар за награда, станува многу активен“, рече тој.

Функцијата на делот од мозокот одговорен за проценка (префронталниот кортекс) се забавува, што ве прави да се чувствувате помалку напнати. Сексот, исто така, ја стимулира амигдалата – делот од мозокот одговорен за обработка на емоции.

The post Што се случува со вашиот мозок кога имате секс appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: