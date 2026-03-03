Што се случува со инфлуенсерите во Дубаи? Тие ги преплавија мрежите со речиси идентични снимки

Многу инфлуенсери ги уверуваат следбениците дека сè е во ред во Дубаи откако Иран започна контранапади по заедничкиот напад на Соединетите Американски Држави и Израел. Сепак, забележливо е дека тие користат ист модел на снимање видео.
Имено, TikTok и Instagram шират видеа во кои инфлуенсерите го цитираат прашањето: „Живеете во Дубаи. Не се плашите ли?“, заедно со сопственото видео. После тоа, кадарот се префрла на лидерот на Дубаи, Мохамед бин Рашид Ал Мактум, со реченицата: „Не, затоа што знам кој нè штити“.
На други видеа се појавува и Мохамед Бин Зајед Ал Нахјан, кој е претседател на Емиратите и лидер на Абу Даби. Исти или слични видеа ги преплавија социјалните мрежи, оставајќи многумина да се прашуваат колку вистина има во сето ова и дали се платени за да ги убедат другите дека сè е во ред во Дубаи.
„Во меѓувреме, Дубаи се чини дека го користи својот најефикасен ресурс во информациската војна: инфлуенсерите на Инстаграм. Истите видеа со „шминка“ одеднаш се насекаде. Различни јазици, но речиси идентични видеа во кои се фалат дека се чувствуваат безбедно под заштитата на шеикот Мохамед“, рече новинарот Брајан Мекдоналд од Ирска.
Meanwhile, Dubai seems to be deploying its most effective asset in the information war: Instagram influencers.The same glossy videos are suddenly everywhere. Different languages, but almost identical reels, boasting about how they feel safe under Sheikh Mohammed's protection. pic.twitter.com/QzkE6JYQCq— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) March 2, 2026
„Влијателните лица брзо добиваат виза во замена за промоција на Дубаи како привлечна дестинација. Претпоставувам дека и тоа игра улога“, „Овие видеа се толку чудни“, „Неубедлива пропаганда“, се некои од коментарите за X.
