Што се случува со крвниот притисок кога ќе го намалите внесот на сол?

0 SHARES Сподели Твитни

Намалувањето на дневниот внес на сол може да помогне во одржувањето на здрав крвен притисок и целокупното здравје на срцето. Консумирањето помалку сол може да го намали крвниот притисок и да го намали ризикот од срцеви заболувања и мозочен удар, особено кај луѓето кои се чувствителни на сол.

Повеќето луѓе консумираат премногу сол, во просек околу 9 грама дневно, а прекумерниот внес предизвикува задржување на вода во телото, што го зголемува крвниот притисок. Иако намалувањето на внесот на сол може да помогне, ефектите може да варираат од личност до личност, според Health.com.

Помалку задржување на вода

Натриумот игра клучна улога во одржувањето на рамнотежата на водата и електролитите во телото, што е од суштинско значење за нормална функција на клетките. Сепак, премногу натриум предизвикува телото да задржува вишок вода во крвните садови. Ова го зголемува волуменот на крвта, ставајќи поголем товар на срцето и артериите. Намалувањето на внесот на натриум може да го намали волуменот на крвта, што пак помага во намалувањето на крвниот притисок.

Пад на крвниот притисок

Кога бубрезите не можат да го преработат вишокот натриум, тој останува во крвните садови, зголемувајќи го притисокот врз ѕидовите на артериите и зголемувајќи го крвниот притисок. Намалувањето на внесот на сол е една од најефикасните стратегии за намалување на крвниот притисок, а луѓето со претходно постоечки висок крвен притисок имаат најголема корист.

Истражувачки преглед од 2021 година покажа дека намалувањето на внесот на натриум за 1.000 милиграми дневно го намалува систолниот крвен притисок за околу 2,4 mmHg и дијастолниот крвен притисок за 1 mmHg. Уште поголеми подобрувања се забележани кај луѓе со хипертензија.

Чувствителноста на сол не е иста кај сите.

Некои луѓе се почувствителни на сол, што значи дека нивниот крвен притисок значително се менува со промените во внесот на сол. Оваа состојба, позната како крвен притисок чувствителност на сол (SSBP), зафаќа околу 25 проценти од општата популација.

Овој процент се зголемува на повеќе од 50 проценти кај луѓе со висок крвен притисок. Реакцијата на телото на сол може да биде под влијание на голем број други фактори, како што се возраста, генетиката, хормоналната регулација и присуството на хронични заболувања.

Намален ризик од заболување

Прекумерниот внес на сол е поврзан со зголемен ризик од кардиоваскуларни заболувања, хипертензија, мозочен удар и смрт поврзана со мозочен удар. Студија од 2025 година покажа дека секои дополнителни 1.000 милиграми натриум дневно се поврзани со 4 проценти поголем ризик од кардиоваскуларни заболувања и 6 проценти поголем ризик од мозочен удар.

Од друга страна, нискиот внес на натриум бил поврзан со 17 проценти помал ризик од смрт од срцеви заболувања, 26 проценти помал ризик од смрт поврзана со мозочен удар и 12 проценти помал ризик од смрт од која било причина.

Колку сол всушност ни е потребна?

Натриумот е неопходен за рамнотежа на течности, регулирање на крвниот притисок и функција на нервите и мускулите. Сепак, премногу натриум може да го зголеми крвниот притисок и да го зголеми ризикот од срцеви заболувања. Еден грам сол содржи приближно 400 милиграми натриум. Просечното лице консумира околу 9 грама сол дневно, што е еквивалентно на 3.600 милиграми натриум.

Американската асоцијација за срце (AHA) препорачува ограничување на внесот на натриум на 2.300 милиграми дневно, што е еквивалентно на околу една лажичка сол (околу 6 грама). Иако повеќето луѓе консумираат премногу сол, важно е да се напомене дека дури и премалку сол може да предизвика проблеми како низок крвен притисок, вртоглавица, замор, главоболки и мускулни грчеви.

Како лесно да го намалите внесот на сол

Многу прехранбени производи природно содржат натриум, а производителите често го додаваат за да го подобрат вкусот, да го зачуваат и да го намалат ризикот од бактерии. Околу 70 проценти од натриумот доаѓа од преработена храна и оброци во ресторани. Со читање на етикетите и избирање производи со ниска содржина на натриум или без додадена сол, можете значително да го намалите внесот.

Внимателно проверете ги етикетите за хранлива вредност. Некои производи означени со „низок натриум“ може сепак да содржат значителни количини на натриум, само помалку од стандардната верзија. Преработеното месо, готовите супи, сувомеснатите производи и конзервираната храна често содржат најмногу сол. Изберете храна што содржи помалку од 5 проценти од препорачаната дневна вредност на натриум по порција.

Гответе дома секогаш кога е можно. Храната во ресторан често содржи многу повеќе сол, а самостојното подготвување на оброците може да ви помогне да го контролирате внесот. Исплакнете ја конзервираната храна. Конзервираната храна како грав и мешунки е практична и хранлива, но често е богата со натриум. Изберете верзии со ниска содржина на натриум и секогаш исплакнете ги под млаз вода пред употреба.

Тргнете ја соларката од масата. Околу 10 до 15 проценти од нашиот внес на натриум доаѓа од додавање сол во храната за време на готвењето или на масата. Многу луѓе го прават ова од навика, без претходно да ја пробаат. Со отстранување на соларката од масата, ќе го намалите внесот, а вашите пупки за вкус ќе се прилагодат со текот на времето. Користете зачини наместо сол. За да го подобрите вкусот на храната, користете разни билки и зачини наместо сол.

Запомнете, не е сè во солта. Крвниот притисок е под влијание и на вашата целокупна исхрана, физичката активност и телесната тежина. Прифаќањето на DASH диетата – диетата за диететски пристапи за запирање на хипертензијата – редовното вежбање и одржувањето здрава тежина, исто така, може да помогне во одржувањето на здрав крвен притисок.

The post Што се случува со крвниот притисок кога ќе го намалите внесот на сол? appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: