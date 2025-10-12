Што се случува со куќата на Цеце на Кипар? Потегот на Вељко Ражнатовиќ збуни многумина

0 SHARES Сподели Твитни

Боксерот Вељко Ражнатовиќ отпатува на Кипар, од каде веднаш објави на Инстаграм и ги сподели своите први впечатоци од патувањето.Синот на пејачката Светлана Цеце Ражнатовиќ прво објави фотографија од автомобилот, со која ја означи локацијата, а потоа и видео од хотелската соба.Тој го покажа погледот од терасата со поглед на морето и бројните базени на луксузниот хотелски комплекс каде што престојуваше.Сончевото време и волшебната сцена дополнително ги воодушевија неговите следбеници.Иако е познато дека семејството Ражнатовиќ поседува куќа во Аја Напа , причината за престојот на Вељко во хотелот е непозната. Ова предизвика бројни коментари и прашања од обожавателите зошто тој не престојува во семејната куќа и што се случува со прекрасната вила.

