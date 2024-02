Што се случува со Меган Фокс? Повеќе не личи на себе; нејзиниот фустан е чиста провокација 

0 SHARES Сподели Твитни

Меган Фокс неодамна присуствуваше на Греми наградите, а нејзиниот аутфит на вечерната забава по доделувањето остави многумина во шок…

Една од најсексапилните актерки носеше мрежест фустан под кој се гледаше се, освен долниот дел кој го прекри со долна облека. Целото издание го комплетираше со сандали на платформа и пирс на долната усна.

А целата ситуација немаше да биде толку загрижувачка доколку актерката не прикажеше детален приказ на нејзиниот нов изглед.

Имено, таа ги објави фотографиите на Инстаграм, а нејзините многубројни фанови повеќе не можат да ја препознаат…

“Не ме сфаќајте погрешно, овие фотографии се зачудувачки. Ова сепак не е Меган Фокс, таа воопшто не личи на неа”, “Таа веќе не ни изгледа исто”, се само неколку …

View this post on Instagram A post shared by Megan Fox (@meganfox)

