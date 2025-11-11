Што се случува со Путин: Објавено видео со млада Русинка, сите гледаа само во неговата десна рака (ФОТО/ВИДЕО)

Ново видео од рускиот претседател Владимир Путин повторно ги разгоре шпекулациите за неговото здравје.
За време на неодамнешниот разговор со 22-годишната Екатерина Лешчинскаја, претседателка на движењето „Фронт за здрава татковина“, на тема можна забрана за продажба на електронски цигари во Русија , гледачите забележаа нешто сосема друго: изразени вени, збрчкана кожа и напнатост во рацете на Путин .
Видеото го прикажува претседателот на Русија како неколку пати ја стиска тупаницата и ги движи прстите, како да се обидува да ја ублажи болката или грчењето.
A new video surfaced of putin and there’s something really wrong with his hands. Russians online are starting to worry their ruler isn’t okay.Nevertheless, we hope he never gets well. pic.twitter.com/NUmqwFMBnW— Saint Javelin (@saintjavelin) November 10, 2025
Видеото, кое брзо се прошири на социјалните мрежи, предизвика бројни коментари. Украинскиот новинар Дмитро Гордон изјави дека „рацете на Путин изгледаат отечени и болни“, додека некои коментатори сугерираа дека ваквите движења би можеле да укажуваат на проблеми со циркулацијата или нервниот систем.
Кремљ, како и претходно, решително ги отфрли сите обвинувања, оценувајќи ги како „бесмислени шпекулации“ и „измислици на западните медиуми“.
