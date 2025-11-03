Што се случува со телото кога пациентот ќе почине: Медицинска сестра го објаснува постепеното „гаснење“

0 SHARES Сподели Твитни

Низа работи што се случуваат во часовите и деновите пред некој да почине укажуваат дека смртта е близу. Еден експерт објасни што точно се случува со телата на пациентите.

Сара Холмс, главна медицинска сестра во болницата „Марија Кири“ во Велика Британија, вели дека како што телото забавува, луѓето стануваат поуморни и спијат повеќе. Тие јадат и пијат помалку бидејќи дигестивниот систем почнува да се „исклучува“.

Во текот на овој период, понекогаш наречен преодна фаза, на пациентите може да им треба повеќе помош со секојдневните задачи и може да имаат тешкотии со говорот. Оваа фаза може да не биде толку очигледна кај пациенти кои страдаат од дегенеративни болести како што се деменција или Паркинсонова болест, бидејќи овие симптоми ги отсликуваат симптомите на нивната болест.

Поради намален апетит, не е невообичаено пациентите да влезат во состојба на кетоза, каде што телото согорува масти за енергија наместо гликоза, што резултира со значително губење на тежината.

Сите овие симптоми постепено ќе се влошуваат до последните моменти на пациентот – кога нивното дишење ќе стане неправилно, циркулацијата ќе се забави и отчукувањата на срцето ќе се забават.

Кај околу една третина од пациентите, потоа се јавува „очигледно“ закрепнување и тие ќе доживеат ненадеен наплив на ментална бистрина пред смртта. Неколку минути, часови, а понекогаш и денови, пациентите ќе се вратат во „нормална“ состојба. Во некои случаи, тие дури ќе покажат знаци на закрепнување.

Истражувањата покажаа дека човечкиот мозок функционира нормално многу кратко време откако срцето ќе престане да чука. Затоа некои лекари бараат промена на стандардната практика луѓето да се прогласуваат за мртви по три до пет минути недостаток на кислород во мозокот, бидејќи овие пациенти теоретски сè уште би можеле да бидат реанимирани.

Последното нешто што се случува пред смртта е многу забележлива промена во дишењето, наречена Чејн-Стоксово дишење. Пациентот ќе земе серија брзи вдишувања, проследени со долги периоди без дишење.

„На крајот, дишењето и чукањето на срцето престануваат, а потоа и мозокот. Тоа е обично многу мирен процес каде што, во повеќето случаи, луѓето едноставно се „исклучуваат“. Често ги потсетувам семејствата дека палијативната грижа е за живот, а не за смрт. Самото умирање е кратко. Исто како раѓањето, чинот на напуштање на светот е краток, како и влегувањето во него“, изјави Сара Холмс за Ladbible .

