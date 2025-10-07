ШТО ЌЕ НИ ДОНЕСЕ СУПЕРМЕСЕЧИНАТА НА 7 ОКТОМВРИ? Подгответе се за пресврт – ова е идеален период да го завршите она што сте го започнале

0 SHARES Сподели Твитни

Полната Месечина во октомври 2025 година ќе биде сè друго освен обична – на 7 октомври ќе ја доживееме првата Супермесечина во годината, во огнениот знак Овен, што значи дека доаѓа бран енергија, страст и внатрешна сила.

Овој астрономски феномен се случува кога Месечината е најблиску до Земјата, правејќи ја да изгледа поголема, посветла и помоќна од вообичаеното. Традиционално позната како „Месечина на жетвата“, таа го означува времето кога се собира сè што е посеано – и на полињата и во животот. Тоа е време на рамнотежа, благодарност и јасни одлуки.

Енергијата на полната Месечина во Овен

Супермесечината во Овен носи храброст, самодоверба и потреба за акција. Ова е идеално време да го завршите она што сте го започнале, да направите пресврт или конечно да застанете зад она што го сакате. Огнената природа на Овенот нè принудува да излеземе од нашите зони на удобност, да донесуваме важни одлуки и да преземеме иницијатива – но исто така да внимаваме да не реагираме импулсивно.

Овенот владее со првите чекори и новите почетоци, па затоа оваа полна месечина означува и емоционално и енергетско ресетирање. Многумина ќе почувствуваат потреба да се ослободат од она што ги спречува – без разлика дали станува збор за стари врски, лоши навики или внатрешни сомнежи.

Подлабокото значење на Супермесечината

Бидејќи ова е првата од трите Супермесечини во 2025 година, нејзиното влијание се смета за особено силно.

7 октомври – Месечина на жетвата: време на благодарност и завршување на животните циклуси.

5 ноември – Месечина во вид на дабар: симбол на подготовка и зајакнување на домашните и семејните односи.

4 декември – Студена Месечина: носи тишина, интроспекција и духовно чистење.

Секоја од овие Супермесечини ќе ги засили влијанијата што се веќе присутни – емоции, планови, интуиција и желба за промена.

Полната Месечина во Овен ве повикува да бидете храбри и да си верувате. Ова е време да се соочите со себе, да ставите крај на она што ве оптоварува и да направите место за нови почетоци. Ако некогаш имало време да се осмелите да направите голем чекор – 7 октомври е денот.

