Што ќе се случи со Иран по смртта на Хамнеи, ајатолахот кој владееше 36 години?

Иран потврди дека ајатолахот Али Хамнеи, врховниот водач на Иран, е мртов.

Хамнеи е роден во 1939 година во Машхад, вториот по големина град во Иран, во семејство на свештеник. Таму добил религиозно образование, по што се посветил на политички активизам против Шахот, монархот кој владеел со земјата до Исламската револуција во 1979 година. Во текот на 1960-тите, тој бил во егзил и се вратил дури по соборувањето на Шахот.

Тој бил близок соработник на водачот на револуцијата, ајатолахот Рухолах Хомеини, и брзо се искачил во државната хиерархија. Откако други клучни политички личности биле убиени во атентати, а самиот Хамнеи преживеал напад во кој му била парализирана десната рака, тој станал претседател на Иран на изборите без противник.

Хамнеи (86) доминира во Иран од 1989 година, кога ја презеде улогата на врховен лидер доживотно по смртта на Рухолах Хомеини. Како највисок авторитет во политичкиот и религиозниот систем, тој ги контролираше вооружените сили, безбедносните служби, судството и клучните политички одлуки.

За време на неговите три децении на власт, тој преживеа студентски протести во 1999 година, масовните немири во 2009 година, бранот востанија во 2019 година и движењето „Жени, живот, слобода“ во 2022 и 2023 година, предизвикано од смртта во притвор на Махса Амини. Секој пат, режимот одговараше со репресија.

Неговото владеење беше обележано со строга контрола, потпирање на Корпусот на револуционерната гарда (IRGC) и постојана конфронтација со Соединетите Американски Држави и Израел. Тој одби да го признае Израел и ги поддржуваше сојузничките групи низ целиот Блиски Исток.

За време на 12-дневната војна во јуни 2025 година, кога Израел ги изврши своите најдлабоки напади досега во Иран, Хамнеи беше принуден да се крие. Војната разоткри сериозни безбедносни пропусти и пенетрација на странски разузнавачки служби во иранските структури.

И покрај ова, тој нагласи во јавните говори дека Иран нема да се повлече. По повод 47-годишнината од Исламската револуција, тој тврдеше дека револуцијата „го спасила Иран од странско влијание“ и дека силата на земјата лежи во единството.

Но, во последните месеци, аналитичарите оценија дека неговата позиција е покревка од кога било, особено поради економските проблеми, санкциите и растечкото јавно незадоволство.

Човекот кој владееше 36 години

Според уставот, Собранието на експерти го назначува новиот врховен лидер. Со години, во политичките кругови се шират шпекулации за неговиот син, Моџтаба Хамнеи, кој ја води канцеларијата на својот татко од сенка и ужива силна поддршка од тврдокорните.

Револуционерната гарда, како најмоќна институција во земјата, би можела да игра клучна улога во транзицијата. Американската ЦИА претходно процени дека, во случај на смрт на Хамнеи, тврдокорните од ИРГК би можеле да ја консолидираат власта.

Неговото 35-годишно владеење значи дека неговото влијание се протега низ целиот Блиски Исток, со оглед на поддршката на Иран за Хамас и Хезболах. Смртта на иранскиот претседател Ебрахим Раиси во хеликоптерска несреќа во мај 2024 година претставуваше голем проблем за Врховниот лидер. Раиси, кој се сметаше за водечки кандидат за наследник на Хамнеи, беше заменет на функцијата претседател од Масуд Пезешкијан. Смртта на Раиси ја зголеми веројатноста дека синот на Хамнеи, Моџтаба Хамнеи, ќе стане наследник.

Незадоволство на граѓаните и брутална репресија

Исламската Република е основана по револуцијата во 1979 година како алтернатива на монархијата, а нејзините лидери ја претставуваа како систем супериорен во однос на западните демократии. Сепак, многу Иранци сега ја сметаат земјата за корумпирана и диктаторска. Западните санкции поврзани со нуклеарната програма на земјата, кои ја уништија економијата, исто така придонесоа за незадоволството.

Ова доведе до масовни протести што избувнаа низ целата земја во декември 2025 година и јануари оваа година. Демонстрациите, кои започнаа поради економски тешкотии и политичко лишување од право на глас, брзо ескалираа во широко распространети антивладини немири. Иранските безбедносни сили одговорија со брутално задушување на протестите, при што загинаа илјадници луѓе. Проценките од организациите за човекови права се движат од повеќе од 5.000 до 33.000 жртви, додека едно непотврдено тврдење споменува дури 50.000 убиени.