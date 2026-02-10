Шуга се појавува кај македонските војници! АРМ: Донесена е од странство

0 SHARES Сподели Твитни

Два нови случаи на шуга се регистрирани кај професионалните војници на Македонија во касарната во Велес, со што бројот на заразени се искачи на четири.

АРМ вели дека болеста не потекнува од касарната, туку е донесена од странство.

Според епидемиолозите, заразените војници се испратени на домашно лекување, а другите лица не се сместени во изолација, а во меѓувреме, состојбата со преостанатите војници се следи внимателно и се третира во согласност со препораките на епидемиолозите.

„Болните војници во касарната во Велес се испратени дома на лекување. Останатите се во добра состојба и без симптоми на болеста. Кај четири студенти на курсот за професионални војници во касарната во Велес е потврдена шуга“, вели потполковник Лариса Оранска, епидемиолог во Воено-медицинскиот центар, посочувајќи дека се преземени сите потребни мерки и се следи состојбата на преостанатите студенти кои го посетуваат курсот.

Првиот случај, вели таа, бил пријавен минатиот четврток, по што биле преземени сите превентивни мерки.

Дијагностицираното лице веднаш било упатено кај специјалист и на домашно лекување, по што биле преземени дополнителни превентивни мерки.

„Редовно спроведуваме превентивни мерки според нашиот месечен план. И според индикацијата, како и сега, спроведуваме и вонреден надзор“, вели таа.

