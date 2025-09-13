Шукова: Кој ќе сноси одговорност за турењето на граѓаните?!

Кандидатката за градоначалник на Град Скопје, Каја Шукова остро реагираше
за големиот пожар што попладнево изби во селото Трубарево и беше проследен со серија експлозии.
,,Скопје повторно под црн чад!
Граѓаните пак вдишуваат отров наместо чист воздух. Кој ќе сноси одговорност за труењето на граѓаните?
Наместо молк, граѓаните бараат одговори и одговорност. Четири години под раководство на ВМРО-ДПМНЕ во општините сѐ е импровизација. Отпадите и депониите работат без соодветни стандарди за заштита на животната средина и без контрола.
ВМРО-ДПМНЕ и нивните градоначалници им должат одговори на граѓаните и тоа веднаш!
Жителите на Скопје имаат право на здрав живот и чист воздух, а не на постојани пожари, чад и труење.
Доста е со импровизации и молк. Време е за реални решенија и вистинска грижа за граѓаните”-напиша Шукова на Фејсбук.