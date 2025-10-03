Шукова од Аеродром: Конкретен план за опасниот извор на загадување – Вардариште

Во присуство на претседателот на СДСМ, Венко Филипче и кандидатот за градоначалник на Аеродром, Александар Трајановски, кандидатката за Градоначалничка на Град Скопје, Каја Шукова, вчера говореше на митинг во општина Аеродром.

Таа посочи дека ова не е уште една политичка вечер, туку обид да се врати смислата на локалната политика, која треба да биде во служба на граѓаните.

Шукова особено се задржа на темата што со години е болка за жителите на Аеродром – депонијата Вардариште. Таа понуди конкретен план за решавање на проблемот со овој опасен извор на загадување, со силен надзор и системско управување со отпадот. Посочи дека ова не е предизборна флоскула, туку животна потреба, затоа што никој повеќе нема право да си игра со здравјето на граѓаните.

Таа говореше и за Скопје како град на потенцијал, а не само на проблеми. Град што може повторно да стане простор на можности, создавање и заедништво. Град што ги инспирира младите да останат, а не да се иселуваат.

Во своето обраќање, Шукова говореше и за довербата кон нејзиниот колега и кандидат за градоначалник на Аеродром, Александар Трајановски, за кого рече дека е човек што знае што значи отчетност и знае како да ја претвори локалната власт во вистинска служба на граѓаните. Таа ги повика граѓаните да го изберат патот на работа, искреност и реална промена.

„Скопје заслужува повеќе. Аеродром заслужува повеќе. Вие заслужувате повеќе“ – заврши Шукова.