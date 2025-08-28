Кандидатката за градоначалничка на Скопје од редовите на СДСМ, Каја Шукова денес беше во посета на манастирот на Богородица во Матка.

Шукова: Скопје е наш заеднички дом што ќе остане силен само ако се грижиме еден за друг

Кандидатката за градоначалничка на Град Скопје, Каја Шукова, денеска го посети манастирот Богородица во Матка по повод големиот православен празник – Успение на Пресвета Богородица.

На посетата ѝ се придружија секретарот на СДСМ Александар Саша Димитријевиќ и потпретседателката на партијата Ана Чупевска.

Во чест на празникот, Шукова упати честитка до сите сограѓани и православни верници, истакнувајќи дека овој ден има длабоко значење за Скопје и за неговите жители.

„На сите сограѓани и на сите православни верници им го честитам големиот празник Успение на Пресвета Богородица – заштитничката на нашето Скопје. Овој ден е повеќе од верски празник. Тој е симбол на верата, надежта и љубовта – вредности кои секогаш нè обединуваат и ни даваат сила да продолжиме напред,“ рече Шукова.

Таа нагласи дека празникот треба да биде потсетник дека добрината и сочувството се темелите на секое општество, како и дека заедништвото е клучно за изградба на подобро утре.

„Празникот нека ни донесе спокој, мир и благосостојба во нашите семејства. Нека биде потсетник дека Скопје е наш заеднички дом, кој ќе остане силен и жив доколку сите заедно се грижиме еден за друг и за вредностите што нè спојуваат,“ додаде таа.

Шукова го заврши своето обраќање со порака на љубов и надеж: „Со љубов кон луѓето и со надеж за иднината, нека ни е честит празникот Успение на Пресвета Богородица.“