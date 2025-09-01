Шукова: Ќе изградиме Конгресен центар во Скопје – повеќе можности за младите преку културни и музички настани

Скопје мора да понуди повеќе можности за младите, но и за сите генерации преку дискотеки, културни и музички настани, и центри за забава, порача Каја Шукова, кандидат за градоначалник на Скопје од СДСМ, во гостување на Сител телевизија.

„Градот мора да биде целина која нуди квалитетен живот за сите, за децата, младите, возрасните и пензионерите. Нашата визија е да создадеме град отворен за сите, без политички поделби,“ истакна Шукова.

Таа најави дека еден од клучните проекти во нејзината програма е изградба на современ Конгресен центар, кој ќе биде домаќин на културни, спортски и музички настани, какви што во моментов нема каде да се одржуваат во градот.

„Овој Конгресен центар ќе понуди и простор со повеќе дискотеки и кафетерии, но нема да се наоѓа во централното градско подрачје туку ќе биде во близина на Скопје, со цел да се избегне дополнителен метеж во градското јадро,“ објасни Шукова.

Таа нагласи дека градот ќе работи во партнерство со угостителите и граѓаните за да креира современи решенија кои ќе го вратат културниот и забавниот живот во Скопје.