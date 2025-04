Ѓоковиќ вечерва ќе пристигне на најважната церемонија на признавања во светот на спортот, но нема да ја „брани титулата“

0 SHARES Сподели Твитни

Мадрид вечерва вторпат по ред ќе биде во центарот на спортското внимание на планетата – главниот град на Шпанија е домаќин на 25-тото издание на престижната награда Лауреус, популарно наречена „Оскари на спортот“. Церемонијата ќе се одржи во импозантната палата Сибељес, од 20 часот, каде ќе им се оддаде почит на најдобрите спортисти и екипи од претходната година.На гала вечерата се очекува црвен тепих достоен за филмски фестивал – со гости од светот на спортот, уметноста и општествениот живот, додека домаќин на настанот ќе биде легендарната американска скијачка Линдзи Вон. Своето доаѓање го потврди и Новак Ѓоковиќ, кој е актуелен добитник на наградата за спортист на годината.Меѓу номинираните се спортистите кои ќе ги одбележат претстојните Олимписки игри во Париз: Мондо Дуплантис, Симоне Билес, Карлос Алкараз, Ребека Андраде и Леон Маршанд, како и фудбалерот Ламин Џамал ​​и шпанската фудбалска репрезентација – актуелниот шампион на Европа.Во конкуренција за тим на годината, Шпанија има дури тројца кандидати: Реал Мадрид, кој сезонава ја освои 15-та титула европски првак, Ла Лига и Суперкупот, потоа репрезентацијата на Шпанија која славеше на ЕП 2024 во Германија, како и доминантната женска екипа на Барселона, освојувачи на Лигата на шампионите, шампионатот и Купот на кралицата.Нивни ривали во оваа категорија ќе бидат тимот на Мекларен Ф1 (освојувач на титулата кај конструкторите), Бостон Селтикс (шампиони во НБА со рекордна 18-та титула) и американскиот кошаркарски тим, олимписки шампиони од Париз.Во категоријата пробив на годината, вниманието е насочено кон Ламин Џамал ​​и тренерот на Баер Леверкузен, Чаби Алонсо, кои би можеле да тргнат по стапките на минатогодишниот победник Џуд Белингем. View this post on Instagram A post shared by Laureus (@laureussport)Категоријата за враќање на годината носи инспиративни приказни – меѓу нив е и Бразилката Ребека Андраде, која по три операции на лигаментите се врати и освои златни, сребрени и бронзени медали во Париз. Се натпреваруваат и мотоциклистот Марк Маркез, скијачката Лара Гут-Бехрами, пливачите Ариарне Титмус и Калеб Дресел, како и крикетистот Ришаб Пант.Параолимпијците и екстремните спортови во фокусШпанската пливачка Тереза ​​Пералес која во Париз го освои 28. медал е меѓу фаворитите во категоријата спортисти со инвалидитет. Конкуренција и се Кетрин Дебрунер, Токито Ода, Мет Штуцман, Џијанг Јујан и Ксу Зимо.Во категоријата екстремни спортови се очекува неизвесна битка меѓу Јута Хоригома (скејтборд), Клои Ким (сноуборд), Каролина Маркс (сурфање), Александра Мирослав (качување), Том Пидкок (велосипедизам) и Ариса Тру (лизгање).Награда за социјален придонесНаградите Лауреус не ги слават само спортските достигнувања, туку и општественото влијание на спортот. Оваа година, натпреварот вклучува програми како што се Кинд сурфање (Шпанија), уметничко лизгање во Харлем (САД), Kick4Life (Лесото), Либери Нант (Италија), Париз Баскет 18 (Франција) и Улица Лига (Велика Британија). Оваа награда претходно ја освои Фондацијата Рафаел Надал.Во Мадрид доаѓаат големи имињаОсвен Новак, на свеченоста ќе се појават и бројни спортски легенди – меѓу нив е и Рафаел Надал, кој неодамна објави крај на кариерата, оставајќи зад себе 22 грен слем титули и два олимписки златни медали. Меѓу гостите е и аргентинскиот фудбалер Пауло Дибала.Победниците ќе ги изберат 69 членови на Академијата Лауреус, откако во првичното гласање учествуваа повеќе од 1.300 спортски новинари од целиот свет.

