0 SHARES Сподели Твитни

Еден од најдобрите тенисери на сите времиња Новак Ѓоковиќ не успеа да ја освои својата 100. титула во кариерата бидејќи беше поразен во финалето на АТП турнирот во Мајами.

Ѓоковиќ играше одлично на турнирот во овој американски град и изгледаше како да ќе изведе нов неверојатен подвиг и да ја освои својата 100. титула, но тоа не се случи.

Српскиот тенисер во финалето на турнирот во Мајами играше против Јакуб Меншик од Чешка, кој направи сензација и на крајот успеа да го освои трофејот.

Меншик беше најголемото изненадување на турнирот бидејќи со одлична игра успеа да стигне до финалето, а потоа го постигна и најголемата победа во неговата досегашна кариера против Ѓоковиќ.

Меншик беше совладан од емоции по победата, но она што го направи Ѓоковиќ по поразот покажа каков господин е.

Тој веднаш ја премина мрежата за да му честита на чешкиот тенисер на победата, што го воодушеви светот.

The post Ѓоковиќ загуби во финалето во Мајами appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: