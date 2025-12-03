Ѓоковиќ се отвори: Српските власти ме критикуваа за она што го кажав за Хрватска

0 SHARES Сподели Твитни

Голема врева во Србија предизвика одлуката на најдобриот тенисер на сите времиња, Новак Ѓоковиќ, годинава да се пресели во Грција.

Ве потсетуваме дека тој и неговото семејство го заменија родниот град Белград за крајбрежниот град Глифада во грчката престолнина.

Семејството Ѓоковиќ доби златна виза откако купи резиденција во јужните крајбрежни предградија на Атина, а нивниот нов дом вреди повеќе од 800.000 евра, што е минималниот услов за инвестиција за добивање легален престој.

Како што е познато, Ѓоковиќ не е во добри односи со властите во Србија, поточно со претседателот на земјата Александар Вучиќ, поради неговата поддршка на студентските протести. Ѓоковиќ вели дека тие се навредуваат на неговиот став кон Хрватска, која тој отсекогаш ја поддржувал.

„Кога јавно навивав за Хрватска за време на Светското првенство во 2018 година, многумина во мојата земја, дури и највисоките владини претставници, ме критикуваа. Но, за мене, тоа е прилично едноставно. Прво, дел од моето семејство е од Хрватска. Второ, така се чувствувам во срцето. Како можам да навивам за некој што е подалеку од мене, а не за некој што ми е сосед и со кого не само што имам семејни врски, туку и многу сличности?“, објасни Ѓоковиќ својот став.

