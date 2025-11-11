Ѓорѓиевски: Долгот на градските претпријатија над 300 милиони евра, следат кадровски промени

0 SHARES Сподели Твитни

Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, откри дека вкупниот долг на јавните претпријатија на градот надминува 300 милиони евра, далеку повеќе од очекуваните 200 милиони.

– Ќе треба посериозен ангажман, но тоа е дополнителен предизвик и мотив да изградиме метропола со која сите ќе се гордееме – изјави Ѓорѓиевски за ТВ Сител.

Тој додаде дека состојбата не го плаши и дека со добар тим и поддршка од Владата, градот ќе ја надмине кризата.

Градоначалникот најави дека сите јавни претпријатија ќе претрпат кадровски измени, од менаџерски тимови до директори на ЈП, установи од културата и средни училишта.

– Природно е секој човек да си донесе тим со кој сака да работи. Кадровските измени ќе бидат соопштени во следните денови – рече тој.

Ѓорѓиевски соопшти и дека бројот на отпуштени поради недоаѓање на работа пораснал од 370 на речиси 500 лица, што значи пет милиони евра загуба годишно, доволно пари за изградба на Лунапарк.

– За тоа се знаело и порано, но изгледа немало храброст да се преземат чекори. Нема да имам толеранција кон таквите работи – нагласи градоначалникот.

Тој објасни дека се разгледува можност не само да се отстранат од работа, туку и средствата да бидат вратени и да има одговорност од раководители и директори кои го дозволувале тоа. Најмногу вакви случаи имало во ЈП Паркови и зеленило, ЈП Комунална хигиена, но и во Дрисла, Водовод и канализација, како и во сите други јавни претпријатија.

– Не се работи за три дена, туку за месеци, па дури и години, луѓе на платен список без да доаѓаат на работа – додаде Ѓорѓиевски.

