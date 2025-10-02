Ѓорѓиевски за БРТ: Недостигаат две клучни траси, го доработуваме, обезбедени се средства!

Актуелниот градоначалник на Кисела Вода и кандидат за градоначалник на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски вечерва во емисијата „Click Plus“ на ТВ21 истакна дека во проектот БРТ (бас рапид транзит) недостигале две клучни траси.

„Поврзување према Драчево и према Радишани. Го доработуваме тоа и тоа ќе биде ставено во функција на проектот. За тој проект се обезбедени средства кои се на наменска сметка во Градот Скопје. Сите ние повеќе од 4 години плаќаме камати за тоа, имаме две опција – да ги вратиме парите и да престанеме да плаќаме за ништо, а втората опција е да влеземе во коштец со проблемот, да се доработи проектот“, вели Ѓорѓиевски.