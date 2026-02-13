Ѓорѓиевски: Сите неовластени објекти во Скопје ќе бидат отстранети

0 SHARES Сподели Твитни

Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, денес изјави дека ќе се воспостави ред и дека сите дивоградби во главниот град ќе бидат отстранети.

Орце Ѓеорѓиевски рече дека станува збор за објекти кои немаат дозволи, узурпирале државни простори или кои го попречуваат функционирањето на граѓаните.

Тој нагласи дека нивното отстранување ќе се случи, без оглед на тоа дали нечија удобност е нарушена или не.

„Тоа се генерално објекти што ги узурпираат велосипедските и пешачките површини, но и многу зелени површини на градот. Еве неколку примери во некои општини, на пример општината од каде што доаѓам јас, на средина од амбулантата има привремени објекти без никакви документи, дали ова е редот и достоинството што го заслужуваат граѓаните, не. Тука сме категорични со колегите дека мора да воспоставиме ред, тука на Бит Пазар има продавница за тутун од која е невозможно да се работи, се наоѓа на местото на велосипедската и пешачката патека, ќе биде отстранета“, рече Орце Ѓеорѓиевски.

