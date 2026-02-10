Ѓумбир или нане: Што е подобро за гадење?

0 SHARES Сподели Твитни

Гадењето може да се појави од различни причини – од возење, бременост, до несакани ефекти од лекови или проблеми со желудникот. Кога бараат олеснување, многу луѓе прво посегнуваат по природни решенија, а ѓумбирот и нането се меѓу најпознатите кога станува збор за „смирување на желудникот“, пишува Health.com.

Ѓумбирот има предност поради повеќе истражувања

И ѓумбирот и нането можат да помогнат, но научните докази се повеќе во корист на ѓумбирот. Студиите потврдија дека може да го ублажи гадењето за време на бременост (познато како утринска мачнина) и гадењето што се јавува по операција и за време на хемотерапија.

Нането може да биде корисно, особено кога гадењето е поврзано со дигестивни проблеми како што се надуеност и гасови, но има помалку докази за други ситуации. Во пракса, најдобриот избор често зависи од причината за гадењето и како вашето тело реагира.

Како ѓумбирот делува против гадење

Точниот механизам на дејство на ѓумбирот сè уште не е целосно разбран. Се верува дека активните соединенија, гингероли и шогаоли, можат да помогнат со забрзување на празнењето на желудникот, намалување на воспалението во дигестивниот систем и влијание врз рецепторите вклучени во пренесувањето на сигналите за гадење до мозокот.

Ѓумбирот е особено добро проучен за гадење за време на бременост – се покажа дека е поефикасен од плацебо и малку подобар од витаминот Б6. Кога станува збор за повраќање, резултатите не се секогаш толку конзистентни. Еден преглед на студии кај пациенти со рак на дојка покажа дека ѓумбирот може да ја намали гадењето, но не мора да значи и фреквенцијата на повраќање.

Ѓумбирот најчесто се зема како чај, капсула, за џвакање или свеж/сушен корен за ублажување на гадење. Нема официјални препораки за дозирање, но студиите обично користат помеѓу 500 и 1.500 мг дневно, поделени во неколку помали дози. До 4.000 мг дневно генерално се смета за безбедно за повеќето возрасни – но ако земате лекови (особено разредувачи на крв) или имате горушица, вреди да се биде внимателен.

Како нането го ублажува гадењето

Истражувањата за нането се поограничени од оние за ѓумбирот и најчесто се поврзани со дигестивни проблеми. Нејзините соединенија, ментол и ментон, имаат релаксирачки ефект врз мазните мускули на дигестивниот тракт, па затоа нането може да помогне при гадење што ги придружува грчеви, гасови или надуеност. Исто така, често се споменува дека може да го ублажи чувството на „ситост“ и да обезбеди ефект на ладење, смирување.

Нането често се користи за функционални дигестивни нарушувања како што е синдромот на иритабилни црева, а кај некои луѓе е докажано дека помага и при блага мачнина предизвикана од стрес. Освртите на истражувањата за инхалација на масло од нане забележале мали подобрувања кај постоперативната мачнина, мачнината за време на хемотерапијата и мачнината за време на бременоста, но заклучоците се претпазливи бидејќи студиите често се мали и резултатите не се секогаш сигурни.

Нането најчесто се консумира како чај, како пастили или во капсули од масло од нане со специјална обвивка што се раствора само во цревата – за да не се иритира желудникот.

