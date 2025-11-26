Ѓуриќ со Муцунски: Србија и Северна Македонија се поддржуваат на патот кон ЕУ

0 SHARES Сподели Твитни

Синоќа, во пресрет на состанокот на министрите за надворешни работи на Централноевропската иницијатива (ЦЕИ), министерот за надворешни работи Марко Ѓуриќ се сретна со министерот за надворешни работи на Северна Македонија, Тимчо Муцунски, и во таа пригода нагласи дека двете земји се поддржуваат кога станува збор за напредок на европскиот пат.

Средбата се одржа во Клубот на пратениците во Белград, каде што српскиот министер за надворешни работи приреди свечена вечера за делегациите што ќе учествуваат на денешниот состанок на министрите за надворешни работи на ЦЕИ во Палатата на Србија.

Ѓуриќ изјави дека состанокот на министрите за надворешни работи на ЦЕИ е добра можност за Србија и Северна Македонија да разговараат за меѓусебните односи и поддршка.

„Не морам да кажувам колку тесно соработуваат нашите две земји и колку се историски добри нашите односи, но дури и во овој период имаме посебна одговорност да ги зајакнеме и нашите транспортни врски и нашата економска активност, активност и соработка во сите сегменти на општеството во рамките на пошироката европска агенда“, рече Ѓуриќ.

Тој нагласи дека двете земји силно ја поддржуваат меѓусебната европска патека.

„Србија го поддржува европскиот пат на Северна Македонија, нашите пријатели од Северна Македонија нè поддржуваат. Имаме многу теми поврзани со регионалната соработка. Учеството во ЦЕИ ќе биде една од можностите да ги разговараме, но ќе разговараме и за билатералните односи за тоа како да ги интензивираме транспортните врски. Во претходниот период го олеснивме движењето на луѓето преку создавање заеднички премини“, рече Ѓуриќ.

Министерот за надворешни работи на Северна Македонија, Тимчо Муцунски, нагласи дека билатералните односи меѓу двете земји се одлични, но дека сè уште има многу да се направи.

„Фокусот на нашата влада е на инвестициите во Коридорот 10 и знам дека и вие напорно работите на завршување на целиот ангажман, особено поврзан со железничката инфраструктура на Коридорот 10“, рече Муцунски.

Тој истакна дека Северна Македонија работи на нов интерконектор за Грција, но дека нивната цел е да изградат еден и со Србија.

„Целта е да се намали зависноста од снабдувањето со гас од Русија и да се диверзифицираат изворите на гас“, рече северномакедонскиот министер за надворешни работи.

Тој додаде дека двете земји работат и на други активности, дека следната недела во Скопје ќе биде организиран бизнис форум, дека неговата земја со задоволство ќе учествува на настанот ЕКСПО 2027 и дека активно работат заедно на иницијативи поврзани со европската рута.

„Ќе продолжиме да работиме на конкретни мерки кои не се само од политичка природа, туку и од економска и трговска природа. Исто така, да ја зајакнеме нашата соработка во областа на образованието и културата. На пример, вечерва во Македонскиот културен центар има изложба на неколку значајни уметници, а ќе ја зајакнеме и нашата соработка со користење и на деловните и на академските врски“, рече Муцунски.

