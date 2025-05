Ѕвездата на OnlyFans сакаше да има секс со 200 мажи за шест часа: се пријавиле 583

0 SHARES Сподели Твитни

Австралијката Ени Најт, ѕвездата на „OnlyFans“, планирала да спие со 200 мажи за шест часа, од кои 583 се пријавиле, а сега детално го опишала секс-маратонот во градот на Голд Коуст.Во текот на изминатите неколку години, имаше многу наслови за ѕвездите на OnlyFans кои спијат со огромен број луѓе во еден ден – или имаат секс со стотици луѓе за само неколку часа.Иако спиењето со десетици луѓе во еден ден звучи невозможно за просечниот човек, за професионалците, ваквите акробации се само уште еден (иако исцрпувачки) „ден во канцеларија“.OnlyFans star Annie Knight just slept with 583 blokes in six hours. She answered all of our logistical questions on how she actually did it. https://t.co/iDgIKErqk3 pic.twitter.com/m9Zc22bc5D— 🅛🅞🅤🅝🅖🅔 (@the_loungeclub) May 19, 2025Минатата година, контроверзната ѕвезда Бони Блу успеа да спие со 1.057 мажи за 12 часа, додека Лили Филипс остана во солзи откако спиеше со „само“ 100 мажи.Најновата суперѕвезда на OnlyFans што се впушти во еден од овие предизвици е австралиската инфлуенсерка и креаторка на содржини за возрасни, Ени Најт , која овој викенд го посети Златниот брег во обид да спие со 200 мажи. Сепак, тој ден, повеќе од 500 луѓе се собраа и дадоа согласност „за акцијата“.Во разговор за „Педестријан ТВ“, Ени објасни како успеала да спие со неверојатни 583 мажи за само шест часа и како се чувствува потоа.Како се чувствува таа?И покрај тоа што завршила она што може да се опише само како секс маратон, Ени вели дека всушност се чувствува прилично добро. View this post on Instagram A post shared by annie knight (@anniekknight)„Се чувствувам добро ментално, само малку сум уморен“. Ме болат рацете, грбот и стомачните мускули. Изненадувачки, нозете ме болат само малку, а таму долу се чувствувам добро. „Се чувствувам како да сум имала 583 мажи, што и го имам“, рече Ени.Како функционираше настанот?Иако Ени планирала да спие со 200 мажи, се пријавиле уште стотици мажи. За среќа, нејзиниот тим имаше неверојатно организиран систем за да се осигури дека сè ќе помине непречено.„Двајца мои пријатели пополнуваа формулари, беше речиси како транспортер. Штом момците пристигнаа и влегоа низ вратата, ги замолив обезбедувањето да им ги претресе торбите“, објасни Ени.Потоа им беше дадена нараквица за да покажат дека биле проверени од обезбедувањето и дека добиле дозвола. Потоа им беа дадени бебешки розови маски (за да се заштити нивниот идентитет) и кондоми (од очигледни причини).„Настанот се одржа во свингерски клуб, па мажите беа упатени во бар каде што можеа да јадат ужина, да се напијат и да се дружат пред да застанат во ред“, продолжи Ени. „Потоа ги одведоа таму каде што беше стациониран друг стражар. Тоа беше границата, оттаму ги пушти во собата каде што бев јас.“Колку мажи биле во собата со неа во исто време?Ени и нејзиниот тим планираа групи од 20 луѓе да влезат во собата во временски интервали од еден час, но сфатија дека мора да бидат флексибилни како што одминува денот.„Планиравме да започнеме со група од 20, потоа 10 мажи, а потоа во некои моменти имаше групи од по двајца и конечно, на самиот крај, беше еден на еден, бидејќи дотогаш бев доста уморен“, рече ѕвездата на OnlyFans.Заедно со мажите во собата, на Ени ѝ се придружија пријателка која ја контролираше временската прогноза, снимател и фотограф за да можат да снимаат содржина за нејзиниот профил на платформата OnlyFans.Колку време доби секој од нив?Ако треба да изброите, 583 мажи за шест часа, значи дека секој треба да има околу 1,6 минути за да има секс со Ени. Сепак, како и со сè друго, реалниот живот е покомплициран од математички проблем и Ени призна дека било тешко да се одреди времето за секој маж поединечно.„Тоа беше едно нешто што беше премногу тешко да се предвиди пред настанот. Кога влегуваа во групи, тогаш секој од нив добиваше малку помалку време. Општо земено, секој од нив беше со мене од 30 секунди до една минута.“Дали нешто тргна наопаку?Иако Ени беше воодушевена од тоа како помина денот, имаше еден мал проблем: фрустрираниот (нешто како каскадер во порно, или сексуална работничка чија работа е да ги доведе момците во ред и да ги подготви за Ени) не се појави. Како резултат на тоа, голем дел од подготвителната работа падна на Ени.„Морав да правам многу повеќе со устата и рацете отколку што очекував“, признава таа.Исто така, еден од пријателите на Ени имаше задача да ги следи момците кои станаа загрижени за настапот.„Ако завршеа пребрзо, ќе се враќаа во ред“, рече Ени, забележувајќи дека оние што можеа да се контролираат добиваа повеќе време од момците што не можеа.Како момците се подготвија за акцијата?„Имавме голем ТВ екран со експлицитна содржина, но беше на крајот од редот, па им дозволивме на момците да гледаат порно на своите телефони“, призна Ени.„Сепак, навистина варираше од група до група. Некои групи беа подготвени и сè функционираше навистина добро. Други малку се мачеа и морав да вложам малку повеќе труд. На крајот, сите стигнавме таму, никој не пропушти, никој не си замина со празни раце и сите си заминаа со насмевка на лицето, па на крајот сè испадна одлично.“Што се случува сега со содржината снимена тој ден?Ени вели дека нејзиниот снимател ќе монтира експлицитна содржина за нејзините платени канали, а што се однесува до содржината зад сцената и интервјуата со момците во розови маски, таа ќе ја објави за љубопитни гледачи на Инстаграм и ТикТок.Дали ќе повтори таков настан?И покрај сè што боли, ѕвездата на OnlyFans е подготвена повторно да направи уште еден ваков секс маратон.„Многу луѓе ме прашаа: „Дали ќе го правиш ова во Сиднеј или во Мелбурн?“ и не гледам зошто не би требало“, рече Ени.„Беше толку забавно и дефинитивно би го направил тоа повторно.“Што мисли тој за критиките?Без сомнение, секогаш кога ѕвезда од филмска платформа за возрасни ќе направи нешто вакво, се соочува со огромни реакции и критики.„Навистина не разбирам. Што имаш против тоа?“ праша Ени, а потоа додаде: „Овие момци само сакаат секс. Ако ме осудуваат за тоа, тоа е како да нудам услуга бесплатно. Мразам да го кажувам тоа, но само правам добро дело.“



