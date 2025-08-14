Ѕвездата од „Stranger Things“ открива зошто се повлекол од јавниот живот: „Не се обидувам да се натпреварувам со никого друг“

0 SHARES Сподели Твитни

Австралискиот актер Дејкр Монтгомери, познат по улогата на Били Харгроув во хит серијата „Stranger Things“, неодамна проговори за причините за неговото повлекување од јавниот живот по големиот успех.

Монтгомери објасни дека појавата на социјалните медиуми ја отстранила мистиката на холивудските ѕвезди, поради што свесно го избегнувал медиумското внимание во последните пет години.

Монтгомери верува дека класичните холивудски ѕвезди постоеле токму затоа што задржале дел од мистеријата – што е речиси невозможно денес, благодарение на социјалните медиуми.

„Не се обидувам да се натпреварувам со никого друг, ја живеам својата вистина и се надевам дека ќе можам да ја платам киријата додека го правам тоа“, искрено рече актерот.

Тој ја започна својата телевизиска кариера појавувајќи се во втората сезона на „Stranger Things“ (2017) како Били Харгроув. Улогите во кои даде дел од себе, како што признава, беа причина за неговата долга пауза.

„Дадов дел од себе во секоја улога што ја играв и тоа е голем дел од причината зошто направив пауза. Во последно време имаше многу лични размислувања за тоа што сакам да правам со мојата кариера. Се обидувам да добијам малку поголема контрола врз тоа каде и на што работам“, објасни тој.

Монтгомери, чиј лик трагично почина во третата сезона од серијата, нема да се појави во претстојната петта и последна сезона. Сепак, гледачите можат да го очекуваат во новиот психолошки трилер „Went Up The Hill“, чија премиера е закажана за 15 август.

Монтгомери се подготвува и за своето режисерско деби со филмот „The Envoy Party“, чие снимање треба да започне во септември 2024 година.

„Не би можел да бидам почестен што го режирам „The Envoy Party“, филм со неверојатно важна и навремена порака. Подеднакво сум возбуден што имам толку прекрасен тим соработници кои ќе помогнат да се оживее оваа приказна“, рече тој претходно.

Пронајдете не на следниве мрежи: