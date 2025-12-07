Ѕвезда на OnlyFans заработи 37 милиони евра: Ја престигна двократната добитничка на Оскар Ема Стоун ФОТО

Ѕвездата на „OnlyFans“, Софи Рејн, им ја откри на своите следбеници својата заработка во текот на изминатата година, а износот ги шокираше сите.
Софи Рејн објави дека заработила повеќе од 43 милиони долари (37 милиони евра) за само 12 месеци, засенувајќи ги некои од најголемите ѕвезди во Холивуд, пишува LADbible.
Тaa заработува повеќе од некои холивудски актери
Според објавените податоци, Рејн заработила точно 43.477.695 долари помеѓу 28 ноември минатата година и 28 ноември оваа година.
thankful for one year on here pic.twitter.com/Rq8KU5ju7n— Sophie Rain (@sophieraiin) November 28, 2024
Оваа сума ја става високо на листата на заработки во индустријата за забава, дури и во споредба со актерите од А-листата. На пример, нејзината годишна заработка ја надминува онаа на добитничката на Оскар Ема Стоун, која наводно заработила 26 милиони долари (22 милиони евра) во 2023 година.
Оваа сума на заработка ја става рамо до рамо со филмските гиганти како Мет Дејмон и Рајан Гослинг, кои исто така заработија околу 43 милиони долари (37 милиони евра) минатата година. Според моменталните податоци, единствените луѓе во Холивуд кои заработиле повеќе од неа се Том Круз, Марго Роби и Адам Сендлер.
Таа неодамна ја донираше целата своја заработка на бездомниците
Не е изненадувачки што Софи Рејн напиша под објавата дека е „благодарна за една година тука“, со оглед на тоа што платформата ја направила исклучително богата. Иако е една од најзаработувачките на OnlyFans, важно е да се напомене дека платформата го зема својот дел, па затоа конечниот износ што ѝ останува е малку помал.
thanks to you guys we were able to raise $121,000 on my OnlyFans to feed the homeless in America! that’s 1,210,0000 meals to families in need, couldn’t have done it without you guys! pic.twitter.com/ObyXtKb2Rq— Sophie Rain (@sophieraiin) October 26, 2025
Таа неодамна донираше 121.000 долари (околу 104.000 евра) на бездомниците.
„Ако можам вниманието што го добивам со мојата содржина да го претворам во храна на нечија маса – ќе го правам тоа секогаш“, рече 21-годишната Рејн.
The post Ѕвезда на OnlyFans заработи 37 милиони евра: Ја престигна двократната добитничка на Оскар Ема Стоун ФОТО appeared first on Во Центар.