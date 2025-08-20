Ѕвезда од OnlyFans тврди: „Ако имаш над 25 години, си тотално промашувње“

0 SHARES Сподели Твитни

Инфлуенсерката и ѕвездата на „OnlyFans“, Лил Теј, ги нападна жените над 25 години кои работат во традиционално работно време.18-годишната инфлуенсерка, чие вистинско име е Клер Хоуп, им кажа во видео објавено на Инстаграм во саботата дека се неуспеси.„Ако имате над 25 години и сè уште работите од 9 до 5, сте пропаднале“, вели Хоуп во видеото.„Дотогаш требаше да си ги заработиш парите“, додаде таа, охрабрувајќи ги жените да го следат нејзиниот пример и да се приклучат на платформата за возрасни OnlyFans.„И дами, секоја од вас треба да објави линк, како мене. Буквално, само заработете си пари. Кого го интересира што мисли другиот?“, рече Теј. View this post on Instagram A post shared by LIL TAY (@liltay)Семејството ја избркало од куќата.Авторката на хит-песната „ Stuck in July“ тврди дека нејзиното семејство ја отфрлило и ја исфрлило од куќата поради нејзината одлука да отвори профил на платформата за претплата. „Тие веќе не разговараат со мене. Не сакаат да имаат работа со мене. Но, кого го интересира. Буквално би можела да им купам цел живот ако сакав. Добро сум“, изјавила таа.Таа се осврна и на образованието. „Исто така, одам на училиште затоа што Харвард никогаш нема да ми помогне да заработам осумцифрена плата. Затоа го отфрлив и објавив линк до OF“, заклучи таа.Милион долари за неколку часаЗа потсетување, Теј се приклучи на OnlyFans минатиот месец, веднаш штом го прослави својот 18-ти роденден. Само неколку дена подоцна, таа се пофали на Инстаграм дека заработила повеќе од милион долари за само неколку часа откако го отворила својот профил.„Го срушивме тој рекорд на OnlyFans“, напиша таа на 3 август. View this post on Instagram A post shared by LIL TAY (@liltay)Лажни вести за смртта и битка за старателство над децатаТеј, која стана позната по скечевите за нејзиниот луксузен живот, се најде во центарот на бизарна афера во 2023 година кога на нејзиниот Инстаграм беше објавено дека таа и нејзиниот брат Џејсон Тиан починале. Иако обожавателите на почетокот беа шокирани, брзо се појави сомнеж откако нејзиниот поранешен менаџер не можеше да ја потврди веста, а таткото Кристофер Хоуп одби да коментира.Еден ден подоцна, Теј за TMZ изјави дека била жртва на хакер. „Мојот Инстаграм профил беше компромитиран од трета страна и беше искористен за ширење вознемирувачки дезинформации и гласини за мене“, рече таа во тоа време.Кратко по лажната вест за смртта, на нејзиниот профил беше објавена официјална изјава од адвокатот на нејзината мајка Анџела Тиан, во која се наведува дека по долгогодишна правна битка е постигнат договор за старателство со нејзиниот татко.Адвокатите во тоа време тврдеа дека „успешно добиле наредби“ што „ѝ овозможиле на нејзината ќерка да напредува во кариерата“.

