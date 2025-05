0 SHARES Сподели Твитни

Скопје, 8 мај 2025 – На денешната 19-та седница, Советот на Агенцијата ја одобри верзијата на Правилник кој ја дефинира формата и содржината на пријавите за регистрација на издавачи на онлајн медиуми – интернет портали, како и методот за управување со регистарот на овие издавачи. Истовремено, беа прифатени и насоки за поднесување на информации за транспарентноста во работењето на интернет порталите. Според новите измени во Законот за медиуми, онлајн медиумите треба да бидат регистрирани во список што ќе го одржува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, која ќе функционира како надлежно регулаторно тело. Регистарот, кој ќе биде дигитален, ќе содржи клучни информации за медиумските издавачи: нивниот назив, адреса, име и презиме на одговорното лице, интернет име и адреса на медиумот, како и доменските информации на македонскиот .мк или .мкд. Формуларот предвидува внесување на податоци како што се структурата на сопственоста, информациите за уредничкиот тим, економското работење во изминатата година и бројот на вработените. Агенцијата ги поканува сите заинтересирани страни да земат активно учество во јавната расправа преку доставување на свои мислења и предлози по е-пошта на [email protected]. Оваа јавна расправа ќе биде отворена 15 дена и ќе заврши на 23 мај 2025 година.

The post Јавна дискусија за Регистарот на издавачи на онлајн медиуми appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: