Јавниот превоз во Љубљана ќе користи автобуси на водороден погон!

Словенечкиот главен град планира да го направи својот јавен превоз јаглеродно неутрален до 2030 година. Имајќи ја предвид таа цел, автобуската компанија Љубљана ЛПП ги воведе првите три автобуси на водороден погон во својата флота, објави Словенија Тајмс.

Новите автобуси го означуваат почетокот на нова ера, изјави заменик-директорот на ЛПП, Рок Вихар, на церемонијата на инаугурација на 25 ноември.

„Оваа пресвртница може да се спореди со воведувањето на трамваи или тролејбуси во минатото. Се движиме кон сосема нов начин на напојување на автобусите“, рече тој. Новите автобуси не се само јаглеродно неутрални, туку и со нулта емисија, бидејќи испуштаат само пареа. Во текот на следните пет години, ЛПП планира да додаде сто автобуси со нулта емисија во својата флота, вклучувајќи ги и оние на водороден погон.

Вихар призна дека државното кофинансирање го олеснува остварувањето на целта за јаглеродно неутрален јавен превоз.

Министерот за животна средина, клима и енергетика, Бојан Кумер, кој исто така беше присутен на церемонијата, рече дека општините добиле 40 милиони евра од Климатскиот фонд во последните години за купување автобуси и комбиња со нулта емисија. „Минатата недела објавивме нов повик во вредност од 45 милиони евра, што ќе им овозможи на општините да нарачаат нови возила со нулта емисија“, рече тој.

Со оглед на тоа што транспортот е сè уште најголемиот извор на емисии на стакленички гасови во Словенија, Кумер рече дека денес е потребна акција за да се постигне климатска неутралност до 2045 година. Надворешноста на новите автобуси на водороден погон има шема на „климатски ленти“ за да покаже што се случува со планетата, со што се зголемува јавната свест за глобалното затоплување.