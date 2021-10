Јадете грав ако сакате да доживеете стотка

0 SHARES Share Tweet

Една студија објавена во списанието Circulation опфати учесници кои јадеа „западњачка“ храна, која е богата со црвено месо, преработена храна, рафинирани житарки и шеќер, и учесници кои имаат поразновидна исхрана што се базира на зеленчук, овошје, живина, риба и цели зрна.

По 18 години следење, истражувачите забележале 17 проценти помала смртност и 28 проценти помал ризик од смрт предизвикана од кардиоваскуларни заболувања кај оние кои применувале разновидна исхрана.

Студијата исто така откри дека оние што се хранеле во „западњачки“ стил имале 21 проценти зголемување на вкупната смртност и 22 проценти поголем ризик од смрт предизвикана од кардиоваскуларни заболувања.

Значи, ако исхраната игра клучна улога во тоа колку долго живееме, која храна е најдобра? Излезе дека тоа е гравот.



Сините зони, местата во светот каде што луѓето живеат најдолго, делат многу сличности во исхраната и начинот на живот, и на сите им е заедничко тоа што јадат многу мешунки.

Според The ​​American Journal of Lifestyle Medicine, постојат девет заеднички именители меѓу овие региони, кои вклучуваат работи како повеќе движење, наоѓање цел во животот и пиење разумни количини вино. Исто така, постои концепт за јадење повеќе храна од растително потекло, а акцентот е ставен на фактот дека гравот е камен-темелник на исхраната на стогодишниците.

Зошто гравот е толку важен?

Жителите на таканаречените Сини зони јадат шолја грав дневно. Полн е со растителни протеини и влакна и речиси и да не содржи маснотии. На пример, со една шолја црн грав ќе внесете 15 грама протеини, 15 грама влакна и помалку од еден грам шеќер и маснотии.

Според Американското геронтолошко друштво, откриено е дека доволно влакна во исхраната го намалува ризикот од депресија, хипертензија, дијабетес, па дури и деменција.

Гравот исто така содржи моќен антиоксиданс наречен полифеноли, за кој истражувачите откриле дека исто така може да помогне при здраво стареење. Според The International Journal of Molecular Sciences, полифенолите се наоѓаат во многу различни видови грав и се покажа дека имаат антиинфламаторни својства, како и дека делуваат против дијабетес и дебелина.