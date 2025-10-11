Јадењето на ова популарно јадење може да го зголеми ризикот од прерана смрт

0 SHARES Сподели Твитни

Јадењето нудли три или повеќе пати неделно може да го зголеми ризикот од прерана смрт, покажа нова студија од Јапонија.

Азиското јадење е популарно низ целиот свет, вклучително и . Студијата, објавена во Journal of Nutrition, Health and Ageing, вклучи 2.361 мажи и 4.385 жени на возраст од 40 години. Тие беа поделени во четири групи врз основа на тоа колку често јадеа нудли: помалку од еднаш месечно, еден до три пати месечно, еднаш или двапати неделно и три или повеќе пати неделно.

Повеќето учесници јадеа нудли најмалку еднаш месечно, а речиси еден од тројца ги јадеше неделно. Од луѓето кои учествуваа во студијата, оние кои консумираа нудли имаа тенденција да бидат помлади мажи кои пушеа, пиеја алкохол и беа дебели.

Секое лице беше следено околу 4,5 години како дел од сеопфатна проценка, а смртните случаи што се случија во овој период беа следени преку официјални записи. Алармантната бројка е дека 145 лица починаа: 100 од рак и 29 од срцеви заболувања.

Како резултат на тоа, истражувачите заклучија дека наодите сугерираат дека честото консумирање рамен нудли може да биде поврзано со поголем ризик од смрт кај мажи под 70 години. Сепак, експертите нагласија дека студијата е опсервациска и не докажува дека тестенините директно предизвикуваат прерана смрт.

Пронајдете не на следниве мрежи: