Јадењето на овие намирници може да ви помогне да ослабете

Јадењето одредена храна може значително да влијае на процесот на слабеење и одржување на здрава телесна тежина. Иако ниедна навика во исхраната сама по себе не гарантира трајни резултати, правилниот избор на храна може да го поддржи метаболизмот, да го намали гладот ​​и да го подобри варењето на храната.Сепак, одредени намирници и хранливи материи имаат позитивно влијание врз губењето на тежината, па затоа треба редовно да се вклучуваат во менито.Јаболката се богати со витамин Ц, лесно сварливи јаглехидрати и пектин – влакна кои помагаат во варењето и го намалуваат нивото на лош холестерол.Денес, горчливата диња главно се користи во третманот на дијабетес. Во телото, таа го стимулира лачењето на хормони од масното ткиво кои го регулираат чувството на глад и ситост.Грејпфрутот има способност да ги топи мастите, особено ако се јаде пред целосно да созрее. Исто така, ја подобрува циркулацијата и значително придонесува за губење на тежината.Ѓумбирот, коренот на свежиот ѓумбир, содржи есенцијални масла и делува слично на чилито, „затоплувајќи“ го телото, стимулирајќи го лачењето на плунка, дигестивни сокови и жолчка и позитивно влијаејќи на целиот дигестивен систем.Рибизлите се богати со витамин Ц – 100 грама содржат дури 36 мг од овој витамин, а содржат само 24 калории. Тие се исто така добар извор на магнезиум, калиум и железо, а консумирањето рибизли обезбедува чувство на ситост и помага при слабеење.Калциумот е важен минерал за здравјето на коските и игра улога во активирањето на ензимите и хормоните кои одржуваат рамнотежа во телото. Истражувањата покажуваат дека внесувањето на 1000 мг калциум може да доведе до намалување на телесната тежина за околу 0,4 килограми, дури и без промени во исхраната.Кофеинот има стимулирачки ефект врз централниот нервен систем и го забрзува согорувањето на мастите. Му помага на телото да ги користи мастите како извор на енергија, наместо да ги складира.

