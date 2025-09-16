Јадењето на овие намирници може да го спречи опаѓањето на косата

0 SHARES Сподели Твитни

Губењето на косата е проблем што ги засега голем број луѓе, и мажи и жени, и често предизвикува непријатност, несигурност и дополнителен стрес.Иако генетиката и хормоните играат клучна улога во овој процес, сè повеќе истражувања покажуваат дека исхраната може да има значително влијание врз здравјето на косата.Одредени намирници содржат соединенија кои можат да помогнат во зајакнувањето на фоликулите на косата, намалувањето на хормоните поврзани со опаѓањето на косата и стимулирањето на растот на косата. Подолу ви претставуваме неколку природни сојузници во борбата против опаѓањето на косата.Кокосово маслоОва масло е популарно и во готвењето и во негата на телото. Содржи лауринска киселина, за која лабораториските тестови покажаа дека може да го блокира создавањето на хормонот DHT, кој е поврзан со опаѓање на косата.ЛукЛукот е богат со кверцетин, антиоксиданс кој може да го блокира ензимот 5-алфа редуктаза, кој е одговорен за претворање на тестостеронот во DHT. Исто така, помага во борбата против оксидативниот стрес, кој исто така може да влијае на здравјето на косата. Покрај кромидот, добри извори на кверцетин се аспарагусот, спанаќот, кељот, јаболката и бобинките.КуркумаОвој зачин е познат по својата активна состојка куркумин, кој има моќни антиинфламаторни својства. Вклучувањето на куркума во вашата исхрана може да биде корисен чекор кон подобра рамнотежа во телото.Иако ниедна поединечна храна не може целосно да го запре генетски или хормонално предизвиканото опаѓање на косата, одредени состојки во исхраната можат да играат важна улога во забавувањето и поддршката на здравјето на косата. Комбинацијата од балансирана исхрана, консултација со лекар и здрави животни навики можат да направат значителна разлика.

